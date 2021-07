Pampita contó la historia detrás de Ana, el nombre que eligió para su bebé

Pampita fue mamá por quinta vez este jueves y recibió a Ana García Ardohain, la primera bebé que tiene junto a su marido Roberto García Moritán.

La modelo de 43 años mantuvo en secreto bajo siete llaves el especial nombre que eligió para su niña y lo anunció en el momento de nacer. Pero esta elección tiene una conmovedora historia detrás que Pampita se animó a contar en su programa, Pampita Online.

"Fue Ana porque yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, contó, emocionada en el aire de su programa en Net Tv.

La primera foto de Ana, la hija de Pampita.

Luego, aseguró qué otro nombre habían pensado en caso de ser varón. "Dijimos que si era varón se iba a llamar Roberto porque su papá y su abuelo se llaman así. Y Rober me había dicho ‘bueno, entonces si es mujer, que se llame Ana’”, contó Pampita.

“Pero cuando nació, con la emoción y con lo que había costado tanto, nos miramos y nos dimos cuenta de que no había otra opción, tenía que ser ese”, agregó.

Cuál fue el primer regalo para Ana, vinculado a Blanca Vicuña

Luciana, flamante madrina de Ana García Ardohain, reveló el regalo que le hizo a Pampita que tiene un especial significado.

Se trata de un presente que está inspirado en Blanquita Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña que murió en 2012.

"Yo le regalé dos cosas. La primera es un cunero, re lindo, con la imagen muy especial para nosotros, la del Sagrado Corazón, porque está muy vinculado a nosotras, a Blanca y a toda nuestra historia", relató Luciana.

"También le compré otro regalo, que Caro aún no sabe. Estaba esperando a que nazca para grabarlo porque no sabía el nombre. Hoy me enteré que era Ana, que me encanta. No pensé que le iba a poner Ana, porque ella es Ana Carolina, y me encanta", concluyó Luciana muy feliz por la llegada de su ahijada.

