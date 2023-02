Telefe comenzó el 2023 con nuevos reality show, entre ellos, The Challenge Argentina: El Desafío, con participantes del mundo de la farándula y que serán parte de una competencia deportiva en pareja con diversos juegos extremos para ganar 15 millones de pesos.

El día de ayer, durante la previa de Gran Hermano, Sol Pérez y Sofía Jujuy Jiménez protagonizaron una fuerte discusión en la arena del reality, ya que la jujeña quería que Rodrigo Cascón y Virgie Elizalde eligieran a Sol y a Lio Ferro para enfrentarse en el duelo de eliminación, esto fue el indicio para que la panelista de Gran Hermano criticara fuertemente al exfutbolista.

Durante la edición de The Challenge, Sol Pérez se mostró muy enojada y expresó en tono irónico: "Sofi aguanta, baja un cambio hermana. Pará, estás a punto de jugar y te acordas de mí. Aguanta".

Sofía Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora en The Challenge Argentina

Sofía Jujuy Jiménez no le gustó nada la reacción de Sol e inmediatamente defendió a Morita: "Acá no es personal, Sol. Entiendo que con Morita tenes un afecto, pero me parece muy fuerte que pongas en duda su corazón y el cariño que te tiene como persona porque haya pensado en tu nominación", enseguida, la conductora le respondió: "Es algo mío, me parece que, si una persona siente algo, otro no puede desacreditarlo".

Y Sol Pérez continuó: "Soy sentimental y cuando quiero a alguien, para mi esa persona es intocable. Me cuesta mucho separar, no soy tan fría, me encantaría, pero no puedo hacerlo".

Tras el fuerte cruce de las famosas, Sofía Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora, se convirtieron en la nueva pareja eliminada del reality tras perder el duelo contra Oky y Claudia Albertario. Terminado el desafió la modelo e influencer aseguró: "Si de verdad queres a alguien, no decís o haces eso en una arena", respecto a su compañero.