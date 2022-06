El tierno mensaje de Manu Urcera a Nicole Neumann el día de su aniversario: "Cambiaste mi vida"

Nicole Neumann y Manu Urcera cumplieron su primera aniversario de novios y publicaron sus sentimientos en las redes sociales para que el mundo sepa cuánto se aman. El piloto se animó a redactar palabras de amor, aunque reconoció que le cuesta expresarse de manera escrita.

Manu Urcera escribió: "Que rápido pasa el tiempo cuando se esta feliz, y mucho más si esa felicidad es compartida. Les deseo a todos que encuentren en sus vidas un amor que los complete y potencie. Feliz aniversario @nikitaneumannoficial. Te amo. PD: está claro que escribir no me sale fácil".

Nicole Neuman respondió: "Los hechos dicen mucho más que las palabras!!!!!!y menos mal q no te es fácil si no moriría de amor acá!!!jaja Te amo más". De esa forma defendió a su pareja asegurando que más importante que decir, es hacer, para que no se preocupe por la dificultad de no poder expresar con palabras todo lo que hubiese querido manifestar.

La publicación de Manu Urcera y el comentario de Nicole.

El posteo de Nicole Neuman a Manu Urcera

Como era de esperarse, Nicole Neumann también quiso agasajar a su novio, por lo que compartió una seguidilla de postales de momentos inolvidables que compartieron juntos en este primer año de relación.

La modelo escribió: "Nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer aniversario, y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños, aventuras…sos nuestro ángel guardian, nuestro Norte!!!!!. Te amo infinito!!!!! Se que toooodooooo esto es sólo el comienzo !!!!! Te amo @manurcera".

Por su parte, Manu Urcera aprovechó para responder: "Increíble que pasó un año, increíble los muchos momentos que compartimos en este tiempo. Ojalá todos tengan a alguien como vos en sus vidas. Buena mujer, trabajadora, mamá al 100% dando todo por sus hijas siempre, buena amiga, con el don inmenso de la honestidad y la buena gente que en estos tiempos no abunda. Te amo y sabes que cambiaste mi vida para bien desde que apareciste en todos los aspectos. Vamos por mas, muchos mas años juntos".

La publicación de Nicole Neumann y el comentario de Manu Urcera.