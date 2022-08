Alex Caniggia y Melody Luz disfrutan de su viaje romántico por Europa. La pareja que nació en el reality, El Hotel de los Famosos, se afianza cada vez más. Ahora, el mediático artista muestra su lado más romántico, con las dulces y muy románticas fotos de los dos por las calles de Sevilla, España.

El tierno posteo de Alex Caniggia para Melody Luz en su romántico viaje.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia, está con el amor a flor de piel. Alex Caniggia le dedicó a su novia, la bailarina Melody Luz, unas dulces palabras de amor, que revelan los verdaderos sentimientos que hay detrás del frío e irreverente personaje que se ve en la Tele del músico.

“Quedate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida”, con estas palabras, compartidas por Alex en todas sus redes sociales, reafirma, una vez más, que el amor entre los dos va en serio y no fue solo una estrategia para ganar el reality de El Trece.

Luego, ya en Milán, la pareja se dejó ver de nuevo, disfrutando de una romántica merienda y con un mensaje muy certero para todos los haters: “El que puede, puede, el que no… crítica”. En medio de sus entretenidas vacaciones, el famoso reveló, lo que, para él, es algo malo a la hora de tener una novia. “Lo malo de tener novia, ¡Uff, compran! Estoy como un pelotudo esperando”.

Para que no queden dudas de su amor, luego de haber dicho esto y de esperar por la merienda, Alex subió una nueva foto dedicada a Melody Luz. “Mi mujer hermosa” y le sumó: “Con vos por todo el mundo, mi amor”.

Alex Caniggia le puso fin a los rumores de embarazo

Desde que están de novios de manera oficial, inclusive aún estando dentro del reality, los rumores de que Melody podría estar embarazada de Alex, siempre han sido una opción y un aperitivo para todos los fans que los siguen.

Esta semana, Melody Luz compartió una foto en traje de baño, con la pancita a fuera, en una pose muy sugerente, como de embarazada; la gran mayoría de los medios creyeron que estaban en sus primeros días de embarazo, pero en realidad, fue una jugada de El emperador, para hacer caer a los medios.

“Bueno, gente estamos en Sevilla y la verdad qué decirles… no está embarazada, no quiere bebés”, comentó Alex Caniggia, mientras le tocaba la pancita a Melody Luz. La bailarina agregó: “Sí que quiero, pero no todavía”.

"Les recabió, medios. Cómo les cabió. ¡Ahí tienen!. Esta panza es de comer…. Nada más, morfi, morfi, morf… Aguante la soltería. Ya vendrá, todavía no…”, aclararon Melody Luz y Alex Caniggia.