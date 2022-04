El Toto Salvio habló por primera vez después de la denuncia de su esposa

Toto Salvio habló por primera vez después de la denuncia que llevó adelante su ex esposa, Magalí Aravena durante el fin de semana de Pascuas.

Los hechos comenzaron el jueves a la madrugada, cuando la ex mujer del deportista mantuvo una fuerte discusión en plena calle y se avalanzó sobre el auto de él, quien estaba saliendo de una cochera con otra mujer. Por este hecho, Magalí denunció al papá de sus dos hijos por lesiones en contexto de violencia de género.

El futbolista de Boca se comunicó con Luli Fernández en Socios del espectáculo donde dio su versión de los hechos.

Magalí Aravena denunció a Toto Salvio por lesiones

"La verdad es que estoy mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho. Solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando’”, dijo Toto Salvio en la comunicación.

"‘Hoy quiero superar este momento, que se aclare, y concentrarme en mis hijos y mi trabajo en Boca. Quiero solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente’”, agregó luego.