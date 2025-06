El Trece le pondría fin al programa de Viviana Canosa: "No le renovarían"

Viviana Canosa vive horas decisivas en El Trece. Según trascendió en las últimas horas, el canal estaría evaluando seriamente ponerle punto final a su programa. La periodista, que desembarcó en la pantalla con una apuesta fuerte de política y actualidad, no logró cosechar los números que esperaban desde la señal de Artear.

La información que trascendió en los últimos días, asegura que desde la emisora ya se habría tomado la decisión de no renovarle el contrato. Y detrás de esa determinación hay más de una razón.

Caption

El detrás de escena del programa de Viviana Canosa: malestar y decisiones que no cierran

Según pudo saber CARAS por fuentes directas de Artear, el canal había estado coordinando con Viviana Canosa durante casi cuatro años su desembarco en Canal 13. El proceso fue largo y meticuloso: la idea era sumarla con un ciclo que le diera aire fresco y atrapante al horario de la tarde y, a la vez, reforzara una identidad editorial combativa. Pero el resultado no fue el esperado. A eso se sumó el carácter fuerte de la conductora, que habría generado más de un cortocircuito con los directivos.

La conductora, no se guardó nada y expresó sin filtros: “Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, Suar y (Pablo) Codevilla me querían echar”. Al mismo tiempo que agregó: “Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme”. Asimismo, la conductora agregó: “El día que yo debuté en Canal 13, al día siguiente, pidieron mi cabeza y la de (Marcelo) Bonelli. No me la venden cambiada”, concluyó.

Estos hechos no cayeron para nada bien en las autoridades del canal y, según informó PrimiciasYa, Viviana tendría los días contados y su ciclo se despediría en las próximas semanas. “Se están por cumplir 3 meses al aire, y no le renovarían para seguir en pantalla por más de uno o dos meses más”, comentan.

Viviana Canosa no seguiría en la pantalla de Canal 13

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, en los pasillos de Artear se habla de una posible reestructuración total del segmento que ocupa el programa. El bajo rating y algunas tensiones internas podrían haber terminado de sellar el destino del ciclo.

Más allá de esta posible baja, Viviana Canosa sigue siendo una figura fuerte en los medios. Su estilo frontal y su historial en la pantalla la convierten en un personaje que nunca pasa desapercibido. Por ahora, solo resta esperar la decisión oficial del canal. Pero todo indica que su ciclo en El Trece estaría viviendo los últimos capítulos.

F.A