La cantante Jessie J reveló que tiene cáncer: "No lo estoy asimilando"

Mediante las redes sociales, Jessi J comparte diversos aspectos de su vida, relacionados con su trayecto laboral. Pero horas atrás sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que frente a cámara revela que en los dos últimos meses su vida cambio por completo tras ser diagnosticada con cáncer.

La artista de 37 años indicó que decidió contar sobre su presente en primera instancia porque le gusta compartir con sus seguidores pero también porque se trata de una situación que le cuesta asimilar.

Jessi J reveló que tiene cáncer de mama

Jessi J es una de las cantantes pop que ganó gran relevancia en los últimos años, con éxitos como Price Tag y Bang bang. Por ello, sus acciones son seguidas muy de cerca por sus fanáticos, y fueron ellos que notaron que su actividad en las redes sociales había disminuido. En este contexto, la mujer de 37 años decidió contar el por qué.

Con un video donde se la ve frente a cámara, Jessi J indicó que en los últimos dos meses se dedicó a su salud, visitando a diversos médicos y realizándose análisis y pruebas. Y contó su diagnóstico: “Me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana. Resalto la palabra ‘en etapa temprana’. El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra ‘en etapa temprana’”.

En este contexto, anunció que luego de su presentación en el festival Summertime Ball, el próximo 15 de junio, "desaparecerá" del ojo público ya que se someterá a una operación, presuntamente como parte del tratamiento.

Pero además, la cantante abrió su corazón de por qué decidió contarlo publicamente: “Solo quería ser abierta y compartirlo. Primero, porque egoístamente no hablo lo suficiente de ello; no lo estoy procesando porque estoy trabajando muy duro. También sé cuánto me ha ayudado compartir el pasado, con otras personas que me brindan su amor y apoyo, y también sus propias historias. Soy un libro abierto. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por tanto. Similares y peores; eso es lo que me mata”.

De esta forma, Jessi J contó esta situación que atraviesa, indicando que por el momento no hará chistes al respecto, como lo hace con diversos momentos que ha vivido.