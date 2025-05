Lizy Tagliani pidió un "cara a cara" con Viviana Canosa

El escandaloso cruce entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa tomó su lugar en la Justicia, donde ambas mujeres expusieron sus puntos de vista, acusaciones y defensas. Sin embargo, entre las redes sociales y los medios de comunicación, sigue creciendo la duda de cómo está la relación entre ellas y cuáles son los avances del caso. Por eso, Flor de la V se contactó con Lizy, y al consultarle, la conductora le confirmó que le gustaría tener un cara a cara con la periodista que la acusó.

Lizy Tagliani vs. Viviana Canosa: ¿Cómo se encuentra ahora?

Muchos de los escándalos televisivos continúan puertas adentro en la Justicia, luego de que los protagonistas lo lleven hasta allí. Este es el caso de Lizy Tagliani y Viviana Canosa. Luego de que la periodista acusara a la conductora de robo y abuso infantil, entre otros delitos, Tagliani no se quedó quieta y salió a defenderse de manera legal con su abogado. Por eso, todo sigue creciendo dentro de las autoridades de la nación.

Sin embargo, muchos medios de comunicación y redes sociales pidieron saber cómo continuó el caso y en qué quedaron las denuncias. Por eso, Flor de la V mantuvo conversaciones con Lizy en Los profesionales de siempre, donde la conductora contó que sigue dolida por la situación. "No estoy menos agobiada.... Para mí es tremendo y me duele un montón todo esto. Yo sé lo dije a una juez: Si yo tengo mi honor y mi nombre, nada me importa. Para mí todas las cosas que han dicho es horrible, porque no tengo nada que ver con eso, es una falta de respeto y una deshonra", expresó en vivo.

En ese sentido, y si bien se encuentra un poco más tranquila, recalcó que, a pesar de que no se hable en la televisión, aún hay cosas que resolver. Por eso, Flor de la V le preguntó si se sentaría a hablar con Canosa. "¡Por supuesto! ¿Sabés lo que haría? En televisión, con la única persona que a mí me interesaría sentarme frente a frente es con ella. Sentarnos las dos y agarrar cronológicamente las cosas, y hablarlas, charlarlas en la cara y negárselas en la cara también", cerró la conductora, sin dudarlo.

El escándalo de Lizy Tagliani y Viviana Canosa aún no tiene un final. Mientras que la periodista continúa presentándose en la Justicia para llevar a cabo su investigación de trata de niños, donde incluiría en la denuncia a la humorista, la conductora sigue con sus trabajos en la televisión y recuperando el proceso de adopción que se estaba llevando a cabo. Esta pelea cruzó la mediatización y fue tendencia durante varias semanas en las redes sociales, provocando que los usuarios también tomaran posturas alrespecto.

