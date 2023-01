Se conoció el nombre del programa que reemplazará al del Pollo Álvarez, Nosotros a la mañana. El Trece decidió sacar el programa periodístico y reemplazarlo por un héroe de la ficción que nada tiene que ver con la industria nacional.

Marina Calabró en su columna en Radio Mitre habló sobre el programa del Pollo: "Se confirmó que en el trece va a haber nuevos cambios de programación a fin de mes... Más que nada se trata de un acomodamiento de grilla. Y sobre el destino del programa del Pollo Álvarez las cartas estaban echadas. Suponíamos que iba a ser para marzo, pero se adelantaron estos tiempos".

"Levantan, a fin de mes, lamentablemente Nosotros a la mañana, un lindo programa donde hay amigos, donde hay laburo local y una producción donde hay gente que queremos. Y más allá del cariño tiene que ver con el laburo de los compañeros porque es una producción de Kuarzo para El 13", dijo la periodista en el programa radial.

Marina siguió con la explicación de la grilla completa de la mañana: "9:30 va a quedar la grilla con Socios del espectáculo, es decir, adelantan el programa de Pallares y de Lussich. Lo más probable es que eso se estire unos quince minutos, veinte minutos e, incluso, una media hora más dependiendo de como funcionen en el nuevo horario".Incluso, puede ser una versión extendida pero si arrancando a las 9:30 de la mañana. Y, a las 11:30, El 13 decidió reponer El zorro. Si ustedes me pregunta a mí, yo hubiera puesto a El Zorro 9:30 y a Socios lo dejaría en su horario, pero no programo, es evidente"

"Vamos a decir que por necesidad, para un programa de espectáculos no poder hacer cobertura de Gran Hermano que es el gran hecho de espectáculo del año, siempre es una limitante tremenda. Y cuando, quizá, tu carta diferencial es El hotel de los famosos porque tenés cobertura exclusiva de contenidos, no funciona, no es un producto muy demandado, estás limitado", terminó Marina su columna sobre la grilla que le espera a El Trece en el 2023.

EF.