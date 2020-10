El Tucu López habló de su relación con Jimena Barón

Luis, "el Tucu" López habló por primera vez de su vínculo amoroso con Jimena Barón. El conductor de televisión manifestó el cambio que le significó estar con la cantante de 33 años y destacó que están viviendo un buen momento.

"Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida. Está todo bien", expresó el locutor en diálogo con Implacables.

Luego, continuó: "Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto".

"Sí, salimos a tomar algo, hablar de la vida y compartir un momento. Pero estoy bien. Ya iré a saludar a Roccasalvo, que tiene muchos amigos en Villa Urquiza", cerró el galán que conquistó a "la Cobra".

Cabe recordar que, tras ser una de las figuras más mediáticas en las redes sociales, la actriz se llamó a silencio total y hoy su vida privada es un misterio. Sin embargo, en esta ocasión quien decidió romper el silencio fue el productor y asumió su relación con la celebridad argentina.