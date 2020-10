Se olvidó de Jimena Barón: la misteriosa foto de Daniel Osvaldo con su nueva novia

La historia de reencuentro con Jimena Barón quedó en el pasado y Daniel Osvaldo apuesta a un nuevo romance. Aunque no confirmó que está iniciando una relación, sus misteriosos posts en redes sociales, así lo confirman.

Una de las últimas imágenes que llamó la atención fue la que subió en Insta Stories donde aparece el pequeño Momo, hijo que tiene en común con "La Cobra" y sobre su brazo izquierdo se asoma una cabellera rubia. Aunque no se devela la identidad de la joven, los indicios apuntan a que sería su nueva pareja.

Pero no es la primera vez que "Dani Stone" juega al misterio. Días atrás, el deportista compartió una foto de su comida pero abajo se puede ver el pie de una señorita. ¿Será la misma persona?

Tiempo atrás, el futbolista fue vinculado a Julieta Ortega a quien dedicó un especial saludo para su cumpleaños. "Happy birthday to you", escribió el cantante junto al particular post para la actriz.