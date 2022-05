El video de Duki en silla de ruedas que preocupó a sus fans

Duki generó verdadera preocupación entre sus fans por un video que subió en sus redes sociales.

El cantante apareció en silla de ruedas en pleno aeropuerto de México donde llegó a dar nuevos conciertos.

"Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente. No se preocupen, no es nada grave. Sólo me lastimé el pie derecho, pero tamo al 100", contó el novio de Emilia Mernes.

Luego, Duki demostró que está listo para seguir con su gira y dijo: "Ciudad de México, ya estamos en camino. Ando en estas pa', en silla de ruedas ya supiste. Los amo, nos vemos a la noche".

La historia de amor de Emilia Mernes y Duki

Emilia Mernes y Duki conforman una de las parejas más queridas del ambiente de la música. A pesar de que se tomaron su tiempo para blanquear el romance, la pareja se muestra feliz en redes y no oculta su amor.

Tiempo atrás, la cantante correntina dio una entrevista para CNN en la que contó detalles de su noviazgo en el momento en el que ambos ascienden en su carrera.

“Cada uno tiene su carrera por separado. Nos acompañamos mucho. Nos entendemos mucho, porque tenemos la misma vida y por ahí para tener una relación estable y sana, está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno", dijo.

"Y si él tiene que viajar a un lado y yo tengo que viajar para otro lado, nos acompañamos a la distancia. Y siempre que yo puedo lo acompaño o viceversa. Él es un amor, buena persona, muy sencillo. Estoy muy enamorada, la verdad. Estoy muy feliz. Es muy talentoso. Yo lo admiro mucho, o sea, eso también fue lo que me enamoró de él, la admiración que siento y que me parece brillante, muy inteligente, es increíble", agregó.