Duki dio a conocer los motivos de su separación de Brenda Asnicar

Duki y Brenda Asnicar pusieron punto final a su relación. En el último tiempo la pareja se dejó de mostrar en sociedad y el rumor había comenzado a sonar en el ambiente, hasta que los protagonista decidieron confesar la realidad de su situación amorosa.

El que confirmó el fin de la relación fue el cantante. Además, remarcó que no se siente triste y que está buscando su "mejor versión".

No flashen ninguna no estoy mal, ni sad, ni na de eso, de hecho estoy en mi mejor momento, estoy puesto pa mi, en mi mejor momento, buscando ma mejor versión de mi. — Duko Modo Diablo (@DukiSSJ) April 25, 2021

Después de haber confesa su situación en Twitter, el trapero contó el motivo de la separación: "Tengo 24 años, saqué este disco y dije ‘bueno, es un buen momento para enfocarme en mí’”, contó en Todo pasa sobre su nuevo trabajo, Desde el fin del mundo.

Para el final, el Duki hizo un mea culpa y aseguró: "Sí, sí. Un poco egoísta, ¿no?”, sentenció, sin vueltas.

El mensaje de Brenda Asnicar luego de que el Duki confirmara su separación

En medio de las versiones que indicaban el fin de la pareja, esta semana finalmente se confirmó: Brenda Asnicar y el Duki terminaron su relación.

La noticia llegó de la mano del trapero quien reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que está soltero. "No quiero decir nada, pero ando re soltero". Y agregó: "No flasheen ninguna; no estoy mal, ni triste, ni nada de eso. De hecho, estoy en mi mejor momento".

En este contexto, Brenda también salió a decir lo suyo. En sintonía con lo que será el lanzamiento de Bandida, su próximo trabajo discográfico, la artista reflexionó sobre su presente.

"¡¡¡Llega Bandida muy pronto!!! Es el trabajo de un año entero, un año difícil, pero hermoso a su vez, y se va a ver reflejado en cada una de las canciones. Ser independiente, no significa estar sola", comenzó en su extenso texto.

"Hay quienes no saben, pero todo recae sobre mí, decisiones, crear, hacer, avanzar, producir mis videos, estar detrás de cada cosa para cumplir mis metas y lograr hacer lo que quiero. Eso muy rara vez lo veo en la viralización mediática. Lo aclaro para que abran sus ojos y no caigan en vivir hablando de lo que ven en las redes sociales sobre la vida de los demás y caigan en el vampirismo de querer destruir a una mujer con violencia pasiva y cyberbullying", continuó Brenda.

"Amo y respeto a las mujeres como yo, que a pesar de que quieran disminuirnos y ver lo malo, siempre crecemos más y nos hacemos más fuertes. Por todas esas #guerreras #bandidas. Y sí, esto es para las mujeres, porque parece que para una parte de la sociedad ser mujer o peor no ser ‘hombre’ es motivo de crítica y violencia nivel todo mal. Nadie nos va a parar. @bandidarecords", cerró la cantante indicando que está comprometida de lleno con su música.