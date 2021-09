El video de la hija de Eduardo Fort con Rocío Marengo: \"Sobrás acá\"

El escándalo de Rocío Marengo sigue sumando episodios. Esta vez, salió a la luz una antiguo video de la participante de La Academia con Ángela y Macarena Fort, hijas de Eduardo Fort.

Esta grabación fue hecha paraTik Tok y la emitieron en La previa de La Academia, el programa de Ciudad Magazine. Esta escena deja en evidencia la excelente relación entre las jóvenes y Rocío que quedó empañada después del descargo que hizo la rubia en pleno aire del programa de Marcelo Tinelli.

"Acá, esta señora, asquerosa de la vida. Me saca. Porque ella está al lado de mi papá, no de su papá", le dice Angie a Marengo en el video sobre una cena familiar. "Pero compartilo", agrega Rocío. "Es mío", dice la joven y ella dispara: "No me importa. Vos acá, sobrás"

Luego se suma a la escena Macarena Fort quien añade: "Puso las propiedades a mi nombre, la herencia a mi nombre. O sea, gorda..."

En medio de la polémica, la hija mayor de Eduardo rompió el silencio y se refirió a las palabras de Rocío Marengo. La joven se comunicó con Ángel de Brito donde manifestó su enojo contra la bailarina. "' Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja. Ese es un tema de él. Pero por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para mi papá y, después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida'", contó el periodista sobre el diálogo que tuvo con Maca por chat.

La palabra de Rocío Marengo el día después de la polémica

Rocío Marengo volvió a La Academia después del estallido en el programa. Invitada por Marcelo Tinelli, la bailarina aclaró lo sucedido y los motivos de su bronca con Eduardo Fort.

"Tengo muy claro lo que no quiero y voy por lo que quiero. Es una relación de ocho años. Se dijeron un montón de cosas, jamás fui amante de Edu, es una relación como cualquier relación larga", dijo en el piso.

"Es una relación que fue siempre de a poco, respetando los tiempos y no es fácil. Entiendo que los chicos puedan estar dolidos pero acá hay una relación que es de dos. Me parece que yo necesitaba que esté conmigo", siguió.

