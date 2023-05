María Guardiola, hija del reconocido DT del Manchester City Pep Guardiola, se convirtió en tendencia en redes sociales por un video en la que se muestra cerca de Julián Álvarez.

En las imágenes que circulan por redes, María parece "embobada" por Julián Álvarez en el marco de los festejos del título de la Premier League.

Tal como se muestra en la grabación, María Guardiola ve pasar a Julián Álvarez y acercarse a su padre e inmediatamente lo sigue con la mirada de manera inquisidora.

Las postales generaron diversos comentarios entre los followers de la red social y algunos analizaron los gestos de la joven de 21 años.

María Guardiola, la nueva fan de Julián Álvarez.

"Toda la expresión no verbal indica interés por Julián. Morderse los labios y secretearse con la amiga mientras no le pierde la mirada. Diría que..." fueron algunos de los mensajes. "A su padre no miraba no..." continuaron los followers.

María Guardiola, la "admiradora" de Julián Álvarez, es modelo e influencer

Quién es María Guardiola, la "admiradora" de Julián Álvarez

María Guardiola, la nueva fan de Julián Álvarez, tiene 21 años más de 500 mil seguidores en Instagram.

La hija de Pep Guardiola es modelo e influencer y fruto de la relación del DT con Cristina Serra. También tiene dos hermanos, Màrius y Valentina. Actualmente, María vive en Manchester junto a su familia, debido a los compromisos laborales de Pep.

María Guardiola, la nueva fan de Julián Álvarez.

A pesar de que ahora se la vincula a Julián Álvarez, María ocupó los principales titulares de la prensa por su relación con el futbolista Dele Alli, actualmente se desempeña en el Besiktas turco, que duró apenas un año.

AL.M