El video de Nico Vázquez pidiendo ayuda para Gime Accardi tras el derrumbe

Nico Vázquez y Gime Accardi fueron los protagonistas de una histórica tragedia por el derrumbe de un edificio en Miami el pasado 24 de junio.

La pareja logró salvar su vida de milagro porque salieron del lugar minutos antes de que cayera por completo. Pero después de este mal momento, en El noticiero de El Trece difundieron imágenes inéditas de un video en el momento en el que Nico Vázquez pedía ayuda para Gime Accardi, quien se lastimó la cabeza por chocar con una palmera cuando salieron corriendo del edificio.

“¿Hablás en español? (I’m sorry, do you speak spanish?)”, dice el actor en la grabación en un intento de comunicarse por teléfono para pedir ayuda. "I don’t speak spanish", le responde el policía.

Luego, se nota claramente la desesperación de Nico para intentar comunicarse. “Está lastimada mi mujer”.

El conmovedor relato de Nico Vázquez después de la tragedia

Apenas se conoció la tragedia que conmovió a todo Miami, salieron a la luz algunos audios de Nico Vázquez en el que revelan detalles del derrumbe del edificio del Complejo Champlain Towers.

“ Estacioné el auto, como siempre, en la cochera y escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba. Luego de 6 ó 7 segundos subimos al ascensor y se movió cuando estaba parando en el lobby del edificio. En ese momento arrancó una polvareda muy fuerte y un estruendo muy fuerte. No entendíamos qué sucedía. Era lo más parecido a una película y empezamos a correr junto a otras personas que estaban desbordadas por los nervios…”, contó Nico rememorando las terribles imágenes en su mente.

Imágenes del derrumbe en Miami en el edificio donde se hospedaban Gime Accardi y Nico Vázquez.

“Recién al salir entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento con muchos autos hundidos, las alarmas sonando y fue entonces que Gime me hizo dar cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla…Luego pasan entre 2 ó 3 minutos de no entender bien, en estado de shock, y ahí le digo a Gime y a la gente que estaba muy nerviosa que cruzáramos y fue entonces que se escuchó un estruendo imposible de relatar. ¡Nunca habíamos escuchado algo así en nuestra vida! ", agregó.

