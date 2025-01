El video de Wanda Nara que comprueba su despecho y dolor por L-Gante

Wanda Nara sigue manteniéndose en el foco de atención por las actualizaciones que ella realiza en sus redes sociales. En las últimas horas, la empresaria utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde acumula un total de 17.3 millones de seguidores, para publicar un video en donde le manda claramente un palito a su exnovio L-Gante.

El palito de Wanda Nara para L-Gante

Recientemente, Wanda y L-Gante anunciaron su separación después de una relación amorosa que había generado gran polémica en sus inicios. La confirmación de la ruptura la hicieron ambos en sus respectivos perfiles de la red social perteneciente a META con un claro mensaje.

Aunque en su momento ellos aseguraron que su separación fue amistosa, parece que las cosas han cambiado, ya que en las últimas horas la mediática compartió una filmación en donde le envía una indirecta al cumbiero.

En la storie se puede ver a la rubia junto a sus hijas en el auto. "Mientras esperamos el pedido de comida rápida", escribió Nara. Esto no es casualidad, debido a que el cantante de RKT compartió anteriormente una postal en donde se lo ve disfrutando de este tipo de alimento.

Del mismo modo, en el video suena de fondo una canción de La Joaqui que ellas cantan en la parte que dice "No creo más en eso", haciendo referencia a que no cree más en el amor por lo despechada que está a causa de que su ex se mostró recientemente con una joven modelo que podría ser su nueva conquista.

Aunque la mediática no mencionó explícitamente al compositor en su publicación, muchos creen que el mensaje estaba dirigido a él. Esto sucede después de que Elian Valenzuela se haya mostrado en público con quien aparentemente es su nueva pareja, lo que podría haber generado malestar en la conductora de Bake Off Famosos.

Pese a que Wanda Nara y L-Gante dicen haber terminado su relación de la mejor manera, la rubia dejó ver recientemente que está muy dolida por el momento que viene atravesando.

