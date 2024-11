En medio de la guerra judicial entre Elba Marcovecchio y Bárbara y Lola Lanata, Jorge Lanata evidenció signos de recuperación y aún se mantiene en el Hospital Italiano. La semana pasada la abogada había hecho una denuncia contra la contadora del reconocido periodista por gastos injustificados que habrían salido del círculo de las descendientes, y, en esta oportunidad, la letrada tuvo un nuevo contacto con la prensa en el que reveló que su compañero de vida, que continúa internado en dicho establecimiento sanitario, no tiene conocimiento acerca de lo que está aconteciendo por fuera.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

Elba Marcovecchio aseguró que Jorge Lanata "no tiene saber lo que pasa afuera"

Jorge Lanata se encuentra internado desde el 14 de junio, día en el que ingresó por una neumonía diagnosticada y que hasta el momento lo llevó a ser trasladado en más de una ocasión. La realidad es que hace algunas semanas recibió cuatro intervenciones quirúrgicas y luego mostró algunas mejoras que sembraron especulaciones relacionadas a que podría volver a su domicilio para continuar con la recuperación, pero su familia siempre trató de manejarse con la información de los partes médicos y con una gran cautela. Elba Marcovecchio durante la jornada de este martes mantuvo contacto con la prensa y respondió las consultas que se le realizaron.

"Está mejor, así que bueno, esperando cuando los médicos nos digan para la rehabilitación”, expresó en primer lugar la esposa del reconocido periodista. Posteriormente, se le consultó al respecto de si el escritor habla y si tiene conocimiento de la disputa que ella mantiene con Bárbara y Lola Lanata y respondió: "Sí, Jorge, fona, habla, que sepa lo que pasa afuera, me extraña. No sé, quizás, yo a veces pienso que se habla mucho desde el cariño”.

Posteriormente, se la interrogó en relación a si Jorge Lanata dijo "qué lío" por lo que viene pasando con sus hijas. "No, no te podría decir mentira, porque mentira tendría que haber estado presente para decirlo. Lo que sí te digo que es, que por lo menos de mi parte, Jorge no, no tiene que saber nada de lo que pasa afuera, él tiene que recuperarse”. expresó la abogada y luego resaltó: "Lo que Jorge necesita es amor, oración y compañía”.

A Elba Marcovecchio también le preguntaron por cómo ve a Jorge Lanata y manifestó: "Yo estoy muy esperanzada. La oración de la gente hace mucho y los médicos, los enfermeros, el cariño que le dan los enfermeros y los kines, es fantástico”. Para concluir, uno de los periodistas presentes a la salida del Hospital Italiano indagó por cómo está su vínculo con Bárbara Lanata, ella evadió la consulta y afirmó: "No, me tengo que ir, gracias. Los dejo, muchas gracias”.

BL