El reconocido periodista político Jorge Lanata lleva más de 132 días internado. El conductor que se había sometido a un control de rutina sufrió una descompensación y está hospitalizado desde el 14 de junio. En medio del dolor que sufren los allegados al mediático, Bárbara su hija mayor perdió a un ser muy preciado para ella.

Pocas horas pasaron desde que Bárbara Lanata publicó en sus redes sociales que perdió a un compañero muy fiel, su mascota Salsa.

Cuál fue el polémico posteo de Bárbara Lanata en medio de la internación de Jorge Lanata

La primogénita del periodista publicó un video en el que se la ve acurrucada junto a la bulldog Salsa. El mismo tiene una duración de tan solo unos segundos, pero refleja el fuerte cariño que le tenía a su mascota. La can funcionó como sostén para las hermanas en medio de la crisis por la internación de su padre. "Voy a extrañar las siestitas con vos". escribió la hija mayor del periodista junto a un emoji de un corazón roto.

Salsa no sólo era la mascota de Bárbara sino que también compartía mucho tiempo con Lola Lanata y Sara Stewart Brown. Esta última también posteó en su cuenta de Instagram la foto con la bulldog en donde se ve a Salsa acostada en medio de unas sábanas blancas. "Salsa. Gracias por tanto. Que en el cielo de perritos te reciban así", deseó la exesposa del conductor.

Sara Stewart Brown además recientemente se vio enfrentada a la actual esposa del periodista, Elba Marcovecchio. Esta última publicó un comunicado en sus redes sociales contra Sara y las hermanas Lanata. Previo al descargo, Brown habría comenzado una acción legal para inhabilitar el poder que su exmarido le otorgó a Marcovecchio. Sin la inhabilitación se le permitía a Marcovecchio tomar decisiones sobre Jorge Lanata y parte de su patrimonio. "Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad" comenzó diciendo en una historia de Instagram Elba.

"Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes. No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge: 'Se van a matar por la plata'. Se quedó corto" continuó Marcovecchio enfurecida con las hermanas y la exesposa de Lanata.

Desafortunadamente el drama intrafamiliar de las mujeres de la familia del periodista persiste bajo un contexto en el que se suma el dolor de la pérdida de un fiel amigo perruno de las hijas de Jorge Lanata.