La esposa de Jorge Lanata y letrada de vasta trayectoria, Elba Marcovecchio, continúa esperando, al igual que Bárbara y Lola Lanata, que el periodista continúe mejorando para así volver a su domicilio luego de varios meses internado y diversas intervenciones quirúrgicas que recibió. Lo cierto es que durante los últimos días presentó algunos signos de mejoría que plantearon la posibilidad de que retorne a su casa, pero desde su familia prefieren aguardar a tener certezas y seguir manejándose con cautela y hermetismo. Lo que si nunca dio muestras de mejorar es la situación judicial y económica por la que vienen luchando, por un lado, la abogada y, por el otro, las descendientes del escritor.

La compañera de vida del periodista, durante esta semana, junto a su cuerpo de abogadas presentó una nueva denuncia y esta vez fue contra Alejandra Mendoza, contadora de Jorge Lanata, por gastos injustificados que habrían hecho las descendientes del mencionado reportero.

Elba Marcoveccgio y Jorge Lanata.

Elba Marcovecchio hizo una denuncia contra la contadora de Jorge Lanata: los detalles

La guerra judicial y económica de la familia del periodista no cesó, sino que se acrecentó pese a la recuperación que mostró Jorge Lanata en los últimos días y que podrían dejar que retorne a su casa para continuar con la recuperación pertinente. De igual forma, esta información será dada en el momento adecuado y por alguna de las integrantes de su seno familiar como pueden ser Elba Marcovecchio, Bárbara o Lola Lanata.

En 'A la Barbarossa', Pía Shaw dio una información que expresa los detalles de la nueva denuncia que realizó la letrada en compañía de sus colegas contra Alejandra Mendoza, la encargada de manejar las cuentas del escritor, por gastos injustificados que saldrían desde el círculo de las herederas del reportero. La panelista leyó en vivo parte del documento que presentó la abogada y en donde se reflejarían las pruebas que demostrarían el hecho denunciado: "Dilapidó 51 millones de pesos en un mes y es el único motivo por el que no rinde cuentas”.

En esta sintonía, los consumos que se mencionan son transferencias hecha al chofer del vehículo de Jorge Lanata que rondaban los 304.000 pesos en combustible. Este automóvil lo estarían utilizando Bárbara y Lola Lanata en ausencia de Jorge Lanata por estar internado. Por otro lado, se indicó que hay un abono de 805.000 pesos relacionado a multas vehiculares y es algo que captó toda la atención de Elba Marcovecchio.

Además, Alejandra Mendoza habría hecho una propia autorización para percibir un adelanto de su salario de 600.000 pesos y el pago de haberes de una trabajadora que sería la "encargada de armar el pastillero" por 1.163.000 de pesos. En este sentido, Pía Shaw leyó del documento presentado por la letrada que "no se cumple esta tarea hace cinco meses, pero sigue cobrando el sueldo” haciendo hincapié que desde varios meses el periodista no está en su domicilio por las internaciones recibidas.

Elba Marcovecchio.

Esto no termina acá, sino que también Elba Marcovecchio habría encontrado otros gastos que considera extraños: sueldos abonados a trabajadores suspendidos, la propiedad de Lola Lanata que tiene una cuota de $4.000.000, entre otras cosas. En la denuncia presentada, la abogada mencionó que "la respuesta de quién paga todo es fácil: siempre lo hace Jorge" y solicitó con carácter de urgencia que los bajos se reduzcan "ya que en unos meses no contará con los ingresos como el de Radio Mitre, debemos contribuir a proteger y respaldar esta situación personal que está atravesando".

La respuesta de Alejandra Mendoza, contadora de Jorge Lanata, a Elba Marcovecchio

En medio de esta controversia, la encargada de manejar las finanzas de Jorge Lanata tuvo contacto con 'A la Barbarossa' y dio su versión de los hechos respecto a la denuncia recibida por parte de Elba Marcovecchio. En primer lugar, Alejandra Mendoza afirmó: "Dios mío, qué vergüenza todo esto, si Jorge se entienda se muere". Posteriormente, dio precisiones y reveló que en la casa del periodista en la semana viven las empleadas, el vehículo está guardado y las infracciones son de hace años. Además, esclareció que la trabajadora que arma el pastillero también se desenvuelve en la producción de 'Periodismo Para Todos' y "habla con los médicos".

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

En consonancia a Elba Marcovecchio, Meza reconoció que intentó contactarla y no tuvo respuesta. "Elba no es mi jefe, entiendo que es la cónyuge de Jorge, pero Jorge nunca me dijo que le mostrara los gastos, al contrario, que siempre mantuviera todo con él porque es muy reservado. Frente a esta situación yo mantuve lo que él me dijo”, expresó la contadora. Y agregó: "Tuve una reunión con Elba en su oficina donde me sentí amenazada porque me puso medio entre la espada y la pared exigiéndome que me quede en un bando u otro. Para mí no hay bandos, está Jorge Lanata y sus hijas que las conozco de chiquitas”.

Para concluir, Alejandra Mendoza dijo que “me veo en la obligación de aclarar esto porque me está ensuciando y no veo por qué” tras la denuncia que realizó en su contra Elba Marcovecchio por gastos injustificados y extraños que saldrían del círculo de Bárbara y Lola Lanata, hijas de Jorge Lanata.

