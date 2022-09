Eliana Guercio estalló en llanto en pleno aire de Intrusos

Eliana Guercio está instalada en Argentina y retomó su carrera en los medios como columnista en El club del Moro, el programa que conduce Santiago del Moro por las mañanas.

Feliz por esta nueva etapa, la ex modelo habló en Intrusos sobre este excelente presente y se emocionó al rememorar de su relación con Sergio "Chiquito" Romero. En el programa mostraron una entrevista del ex arquero de la Selección en la que la definió como el "amor de su vida".

"Tengo una mujer de oro. La verdad que tenemos una familia hermosa, grande. No hay nada más que pedir. Hago todo por ella, ella hace todo por mí. Ella se tuvo que bancar todas. La verdad tengo un 10", dijo Chiquito en la entrevista de Intrusos.

En ese momento, Eliana Guercio se emocionó hasta las lágrimas. "Cómo no me voy a enamorar de ese ser humano que sigue siendo igual que hace 14 años. Siempre quise tener cuatro hijos. Para mí con tres se había terminado todo. Es la familia que soñé. Estamos súper bendecidos, yo lo conocí cuando nadie lo conocía. Su cabeza sigue siendo la misma", dijo entre lágrimas.

"Nunca se la creyó, país donde va todo el mundo lo quiere, tienen los mejores recuerdos. La verdad que siga siendo la misma persona, me gusta mucho. Que mantenga la misma calidad de persona. Yo aprendí un montón de él, él me bajó de la locura que yo venía", disparó.

El obstáculo de Eliana Guercio y Sergio Romero cuando empezaron su relación

Eliana Guercio y Sergio Romero empezaron su romance hace 14 años en plena explosión en la carrera de la modelo. Tal como contó la rubia, todo empezó cuando él la encontró en un boliche donde estaba haciendo presencia en Comodoro Rivadavia.

"Nosotros estábamos enamoradísimos. No queríamos pasar un segundo más separados. Nos re extrañábamos. Yo le decía que no podía dejar mi trabajo. Me dice que él estaba seguro que quería estar conmigo 'sos vos' me decía. Yo estaba muerta de amor, le dije una vez no, me dijo 'pensalo bien'. Cuando él se iba yo lloraba, se iba y sufría. Para mí era él", contó.

"La familia de él y la mía no querían. Nadie quería. Todos pensaban que era un error. Mi mamá me dejó de hablar como diez días. Hubiese seguido sin hablarme hasta que Sergio me dijo 'dame el número'. El tema era la edad, él tenía 21 años y yo 31", siguió.