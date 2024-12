El rey Carlos III y Camila Parker, se preparan para darle fin a uno de los años más complicados de sus vidas con una gran fiesta de Navidad en familia. Se ha revelado que en esta oportunidad, los reyes prepararon una lista de más de 40 invitados que se sentarán en la mesa real entre el 24 y 25 de diciembre en la finca de la familia real en Sandrigham. Esta es una de las más concurridas de los últimos años, a pesar de que cuenta con grandes ausencias.

Quiénes son los invitados de Carlos III para la cena de Navidad que generaron polémica

El príncipe William fue quien dio a conocer la gran cifra de invitados que tendrá esta reunión organizada por su padre. Lo expresó de forma casual tras asistir a una fiesta en honor a las familias del primer Batallón del Regimiento Mercian, donde desempeña su rol como Coronel en jefe. Según informó una de las asistentes al evento, el heredero al trono le confirmó: “Serían 45 personas bajo el mismo techo para Navidad. No dijo si era solo por un día o durante todo el período navideño. Deben de necesitar una mesa muy larga”.

A pesar de que no estén todos en el mismo lugar, esta será una reunión muy concurrida, pero la atención también rondará en quienes no serán incluidos en la lista de invitados de los reyes Carlos III y Camila Parker. Salvo una sorpresa de última hora, el príncipe Harry y Meghan Markle pasarán esta Navidad junto a sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet. Ambos siguen en medio de su gran disputa familiar con los miembros de la corona británica.

Se supo que uno de los invitados potencialmente incómodos si hará acto de presencia, según la lista de asistentes, se da por hecho la presencia del príncipe Andrés junto a sus hijas para la fiesta del Rey en esta Navidad. Este año los hermanos han mantenido una constate lucha para que el padre de la princesa Beatriz no sea desalojado de su mansión por las polémicas relacionadas al caso Epstein.

Tanto el príncipe William como Kate Middleton estarán en Sandrigham esta Navidad, pero los medios británicos expresaron que en esta ocasión no pasaran tanto tiempo junto a Camila y Carlos III, como si lo hicieron en otras ocasiones. El motivo estaría relacionado a que la princesa de Gales busca pasar las fiestas de una forma más tranquila que le recuerde a su juventud.

Otra confirmación de asistencia llegó por uno de los hijos de Camila Parker, Tom Parker- Bowles. El crítico culinario habría revelado que el duro año que pasaron su madre y su padrastro lo terminó de convencer para romper su rutina e ir a Norfolk. Según expresó a Telegraph: “Mi madre me dijo: ‘Me encantaría que vinieras, hace mucho tiempo que no paso las Navidades contigo’. Han sido dos años infernales para ellos. Cuanto mayor te haces, más consciente eres de la mortalidad, especialmente con las enfermedades y demás”.

De esta forma la lista de invitados de esta Navidad en Sandrigham se va completando, una gran celebración que el rey Carlos III quiere dar para cerrar este año que lo tuvo luchando contra un duro cáncer. A pesar de las importantes ausencias se espera que tanto el monarca como su esposa, Camila Parker, lo puedan disfrutar rodeados de sus invitados de lujo.

