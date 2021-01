FOTOS| Así es la lujosa mansión que vendió Ellen DeGeneres por más de 30 millones

La lujosa mansión que Ellen DeGeneres había comprado junto a su pareja Portia de Rossi, se vendió la semana pasada por la suma de 33.3 millones de dólares.

Ellen y Portia están casadas desde el año 2008, pero la relación entre ellas data de 4 años antes y son una de las parejas más queridas de Hollywood. A pesar de alguna crisis durante estos años, el vínculo entre ambas parece indestructible y cada día más consolidado.

Construida al estilo Bali, en una isla, el paradisíaco nido de amor había sido renovado completamente por las celebrities. Está ubicada en Montecito, California y es un verdadero SPA. Si bien el precio pedido era de 40 millones, la operación se cerró por 6,700 millones menos de lo pedido y la operación se realizó a la semana de haberla puesto a la venta.

Con una impactante vista sobre la piscina que está contigua al océano pacífico, la propiedad fue remodelada ampliando los espacios al aire libre y cambiando los techos de madera por paneles de aspecto más cálidos. Sacaron las partes más antiguas, una enorme pecera y colgaron lámparas modernas. El baño también fue intervenido con la incorporación de una enorme bañera y dos bachas.

La propiedad cuenta con 4 dormitorios, 10 baños dentro de los más de 1000 metros cubiertos de la casa y como la vivienda había sido robada, también optaron por un sistema robótico de seguridad.

Ahora la pareja, ya tiene decidido qué hacer con ese dinero obtenido por la venta y ya están buscando otro refugio para compartir juntas.

Ellen DeGeneres habló sobre el maltrato en su programa

Ellen DeGeneres regresó a su programa televisivo The Ellen Show y, en medio de la polémica que indicaba que había un fuerte maltrato laboral en el ciclo, la conductora y humorista decidió romper el silencio.

“Como habrás escuchado, este verano hubo denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa. Y luego hubo una investigación. Aprendí que aquí sucedieron cosas que nunca debieron haber sucedido… Me lo tomo muy en serio. Lo siento mucho por las personas afectadas", comenzó DeGeneres en su discurso a quien también se la acusó de ser partícipe de este maltrato ignorando a ciertos trabajadores que directamente no debían hablarle.

“Sé que estoy en una posición de privilegio y poder. Asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi show. Hemos tenido muchas conversaciones en las últimas semanas. hemos hecho los cambios necesarios. Hoy, estamos comenzando un nuevo capítulo”, reveló la conductora.

En ese momento, Ellen se refirió a las acusaciones que apuntan directamente contra ella y su comportamiento: “Ser conocida como la dama simpática es una posición difícil. La verdad es que soy esa persona que ves en la televisión. También soy muchas otras cosas. A veces me pongo triste, me enojo, me pongo ansiosa, me siento frustrada, me pongo impaciente. Estoy trabajando en todo eso. Soy un trabajo en progreso”, se justificó.

“No creo que sea tan buena [como actriz] como para poder venir aquí todos los días durante 17 años y engañarte. Esta soy yo. Y mi intención es ser siempre la mejor persona que pueda ser. Y si alguna vez he defraudado a alguien, si alguna vez he herido sus sentimientos, lo siento mucho", cerró.