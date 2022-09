Emanuel Ortega habló en un video de Julieta Prandi: "Hermosa por donde se la mire"

Emanuel Ortega le dedicó un video a Julieta Prandi para sorprenderla en el Día de los novios.

La conductora de Es por ahí se mostró emocionada al ver a su pareja hablando a cámara sobre ella. "Es muy tímido. Si supieran lo que le cuesta hacer esto", reveló la modelo.

Lo primero que contó Emanuel Ortega en el video fue que no sabía que este martes se celebraba el Día de los novios. Luego, el hijo de Palito Ortega señaló: "Dicho esto, quiero aprovechar para mandar un beso muy grande a una mujer increíblemente hermosa por donde se la mire, que reúne un montón de cualidades, de dones, de características que suele costar bastante encontrar en una misma persona".

Seguido a esto, Emanuel Ortega envió un saludo a su novia y al resto del equipo.

Emocionada, Julieta Prandi le respondió: "Mi amor, feliz día, te amo y hacés que mi vida sea más fácil y más linda todos los días".

Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Julieta Prandi se refirió a la posibilidad de casarse con Emanuel Ortega

El año pasado, Julieta Prandi habló sobre la posibilidad de pasar por el registro civil con el hijo de Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar.

“Hay muchas cosas lindas en mi vida que están sucediendo. Es mi novio, mi pareja, mi compañero y hubo fotos juntos y mensajes. No lo descarto para nada, por supuesto”, dijo la actriz y conductora en referencia al casamiento, en diálogo con Paparazzi, sobre su vínculo con el cantante.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

“No lo pensé, pero no necesitamos papeles para estar bien. Cuando dos personas se eligen, eso es lo que importa, no importa ni el afuera ni los papeles”. Luego Julieta Prandi aclaró que no vivía con Emanuel Ortega y que lo que más disfrutaban era compartir el día a día: “Es un poco y un poco entre mi casa y la de él. Estamos muy bien juntos y compartimos nuestras vidas, que es lo más importante”. Ambos blanquearon su romance en octubre de 2020, tiempo después de que se separaran de sus respectivas parejas, Ana Paula Dutil y Claudio Contardi.