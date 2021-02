Emanuel Ortega respaldó a Julieta Prandi tras el violento episodio con su exmarido

Luego de haberse enterado de la crisis que vivió su pareja Julieta Prandi con su exmarido, Claudio Contardi quien, sin previo aviso dejó a sus dos hijos, Rocco y Mateo en la puerta de su casa cuando ella estaba trabajando, Emanuel Ortega, actual pareja de la actriz y modelo, salió fuertemente a bancar a su novia en las redes sociales.

El cantante, hijo de Evangelina Salazar y Ramón "Palito" Ortega, publicó en sus historias de Instagram una hermosa foto de ellos dos juntos con una frase contundente: "Guerrera, valiente y entera", se lee debajo de la foto de ambos en lo que parece ser el campo que tiene la familia Ortega en las afueras de Buenos Aires.

Vale recordar que no sólo Contardi dejó a sus hijos en la puerta de la casa sino que la persona que los recibió, una colaboradora de Julieta, tuvo que realizar una denuncia que después ella ratificó por los hechos sucedidos.

La desgarradora confesión de Julieta Prandi: "Mi ex me amenazaba de muerte"

Luego de que Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi dejara a los hijos que tienen ambos, Rocco y Mateo, en la puerta de la casa de ella cuando estaba trabajando con la excusa de que ya no los podía cuidar, se volvió a destapar la olla de la dramática vida que llevó la modelo y actriz durante su matrimonio y ella hizo una desgarradora confesión.

El hecho ocurrió el viernes pasado cuando la modelo hizo una denuncia en la oficina de violencia contra la mujer. Entrevistada en el ciclo "Hay que Ver" comenzó diciendo: "No voy a poder recuperar todo lo que me sacó. Yo trabajo desde los 15 años y se llevó todos mis ahorros entonces voy a seguir luchando por recuperar lo que pueda y tratar de lograr que si no paga los alimentos, no pueda ver a sus hijos".

Ahora el momento más dramático fue cuando le preguntaron si teme por su vida: "¿Si tengo miedo que me haga algo? Sí, lo puedo barajar entre las opciones porque él me amenazaba de muerte. Tengo cámaras, vigilancia, alarma, una garita, pido que revisen mi casa antes que yo llegue... no puedo vivir así. Estoy muy cansada, estoy harta y sobrepasada. Aunque fallen a su favor, no me voy a quedar callada", agregó.