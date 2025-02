Emily Ceco de "Love is Blind" contó que Santiago Martínez le habría sido infiel antes de agredirla

Emily Ceco de "Love is Blind" se enteró que Santiago Martínez le habría sido infiel antes de agredirla. Esta mañana Emily Ceco dio todos los detalles acerca de la situación que vivió junto a Santiago Martínez, su esposo, en los últimos meses. La pareja se conoció a ciegas en una de las cabinas del reality de Wanda Nara y Darío Barassi en Netflix llamado Love Is Blind.

Santiago y Emily fueron una de las parejas finalistas del programa y la más recordada por los fanáticos del experimento televisado. Sin embargo, hoy se destapó un escándalo debido a la denuncia que realizó Emily por violencia de género. Asimismo, salieron a la luz los videos de algunas agresiones que se dieron durante los meses que duró la grabación del reality y la posible infidelidad de Santiago Martínez hacia ella.

Fue en el ciclo comandado por Pepe Ochoa y “Fefe” Bongiorno que la periodista de 24 años rompió el silencio y contó los escalofriantes detalles sobre las agresiones que vivió por parte de Santiago. Sumado a ello, al aire y mediante una fuente que habría tenido contacto con él, se confirmó que Martínez le habría sido infiel con otra chica. Emily se enteró al aire al mismo tiempo que los seguidores del famoso canal de streaming y su reacción hizo que las redes se colmaran de mensajes de apoyo hacia ella.

“Perdón, no sé si vos sabías esto…”, comenzó relatando Federico Bongiorno. “Una persona me cuenta: ‘Santi hace dos días se chamuyó a una amiga invitándola a la casa, tengo los chats’, más allá de la infidelidad no puedo creer que lo que te hizo esté chamuyando por Instagram”, confesó el suricato de LAM. “Ah es un hijo de…”, fue la inmediata reacción de la joven.

“Pidiéndome volver, diciendo que era el amor de su vida, sabiendo que me había ido de mi casa porque él me dejo así”, relató de manera cruda mostrando sus moretones y con la voz entrecortada por la emoción. “Pidiéndome por favor que vuelva y quería llevar a otra persona”, continuó la exparticipante de ‘LIB’.

Línea 144: atención y contención a las víctimas de violencia de género.

Fede Bongiorno contó que Santiago Martínez le habría sido infiel a Emily Ceco de “Love is Blind” antes de agredirla. Incluso habría intentado llevar a otra chica al hogar que compartían en Ituzaingó después de ella se fuera debido a los golpes y maltratos constantes. Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas los 365 días del año.

