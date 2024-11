Luego de que este miércoles 27 de noviembre se estrenara el capítulo final de Love is Blind Argentina, las redes sociales estallaron en desilusión al enterarse de que solo dos parejas permanecieron juntas fuera de la pantalla. Ellas son: el dúo de Florencia con José Luis, y Santiago con Emily. Estos últimos lograron sortear los desafíos propuestos por Wanda Nara y Darío Barassi y hoy conviven juntos en la casa de los padres de Santiago en el partido de Ituzaingó.

Emily Ceco logró encontrar el amor en la soledad de una cabina a más de siete mil kilómetros de su Francisco Álvarez natal, en los estudios de grabación de Netflix en México. Allí conoció a Santiago su reciente esposo con quien lleva una vida que describe como soñada. En diálogo exclusivo con CARAS, la mediática reveló los detalles de su convivencia actual con su esposo y sus suegros y el detrás de escena de la mega producción de Netflix.

Quién es Emily Ceco, una de las “ganadoras” de Love is Blind

Tiene 24 años de edad, nació y vivió junto a sus padres Claudio Ceco y Andrea Rivero en la ciudad de Francisco Álvarez en la provincia de Buenos Aires. Desde los 11 años comenzaría a interesarse por la televisión y el drama viendo “Mujeres asesinas” con Nancy Dupláa y Araceli Gonzalez. Sin embargo, con el pasar del tiempo se materializó su amor hacia los medios y actualmente estudia periodismo a la par que trabaja y carga con los desafíos de una convivencia con suegros y con un esposo que conoció sin haberlo visto antes. El romance que surgió después de que Santiago dijera en su primera cita que había soñado con ella, se consolidó con la fuerza del metal precioso de una alianza que rodea el dedo anular de Emily.

Ella se casó en menos de tres semanas con Santiago Nahuel Martínez, ambos finalizado el experimento emprendieron un viaje a Europa en donde visitaron el Coliseo Romano y pasearon en barco en las costas del Mediterráneo. A la vuelta de este viaje, comenzarían a convivir y proyectar planes juntos a futuro.

A pesar de que desea ser madre con Santiago en un tiempo cercano, ya tienen un hijo de cuatro patas llamado Wakanda. Lejos de las supersticiones, Emily en una mañana de lluvia llevó consigo al pequeño gato negro que agrandó la familia. Desde entonces son inseparables y en el último tiempo se convirtió en el primer hijo de la pareja.

¿Cómo es la convivencia con Valeria y Jorge los padres de Santiago?

Los primeros días de convivencia con los padres de Santi me sentí incómoda. No fue por los padres de él sino por cómo soy yo. Yo pensaba que estaba invadiendo su casa, Santi no me hacía sentir así, pero era como “bueno amor, si queres vos quédate y yo me voy a trabajar” y yo me quedaba ahí y a mi me hacía sentir incómoda. Además, pasaba que los papás de Santiago venían de estar dos meses internados. Santi me contó que el papá estuvo muy mal y el recibirme a mi en vez de llegar a su casa a descansar a estar tranquilos, tenían a una extraña viviendo con ellos, porque Santi me conoció un montón, pero ellos me habían visto dos veces (una mediante una videollamada y la segunda en la boda).

¿Y con Santiago?

Tenemos algunos problemitas ahí con el desorden. Yo no sé cual es el más desordenado, pero bueno. Siempre cuando decimos “che la casa no da para más” nos ponemos la diez los dos y nos ponemos a ordenar. Por suerte Santi me ayuda un montón en absolutamente todo. Si yo cocino que él lave los platos y así. Antes por ahí estaba mejor visto que la mujer haga todo y ahora el hombre también puede hacer y por suerte Santi lo entiende y me ayuda.

En redes sociales se hablaron de ciertas situaciones de violencia por parte de Santiago hacia vos ¿Cuál es tu opinión?

Nosotros leemos las redes sociales, sabemos lo que se dice. Lamento si alguna chica pasó por una situación rara con él, pero yo no estoy pasando por esa situación. Se lo que es vivirlo, pero si Santi hubiese tenido un comportamiento violento conmigo yo le hubiese marcado la cancha y no le hubiese dado oportunidad a que me pida disculpas. Se lo digo muchas veces a mi mamá y a él estos días que agarro el gato a upa a un lado, la llave del otro y me voy.

¿Te imaginas siendo madre?

Por supuesto que me imagino. Él dice que no está preparado, pero cuando lo veo relacionarse con mi sobrino o con niños que no conoce es súper paternal. Él hace poco me planteó que tenía ganas para un futuro, yo también tengo ganas, pero por ahí ahora es muy pronto porque hace diez meses que estamos juntos.

¿Cómo surge el guardar tus zapatos de casamiento seis años antes de saber que te ibas a enamorar?

Mi hermana se estaba por casar y cuando era el día de comprar los zapatos para su boda ella eligió unas sandalias hermosas de glitter pero yo quería que elija los otros zapatos porque me parecían súper finos, elegantes, recontra de novia. Como ella no se los eligió pensé que si en algún momento de esta vida llega a pasar el milagro de casarme yo no sé si voy a querer casarme con otros zapatos o si los voy a encontrar de vuelta. Los compro y los guardo. No se si uno o veinte años, pero quería tenerlos.

¿Te juntarías a tomar algo con Agustina después de su pelea por Santiago en el reality?

Si obvio que me juntaría a tomar unos vinos, un mate con ella. Yo creo que es una mujer súper interesante. Más allá de las rispideces que hayamos tenido dentro del experimento yo creo que hablar soluciona las cosas. No tenemos tanta relación, pero yo si la quiero.

Emily Ceco fue una de las participantes más queridas del programa de Netflix por la forma en que se entregó al experimento conducido por Wanda Nara. Tal es así, que incluso llegó a dejar su trabajo para continuar las nuevas etapas que se presentaban en el reality. Hoy cuenta con más de 36 mil seguidores en la red y emprende un nuevo camino como influencer compartiendo su día a día con su esposo y con Wakanda.

C.G.