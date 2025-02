Emily Ceco, de Love is Blind, dio todos los detalles de la situación que vivió durante los últimos días con Santiago Martínez. La joven relató que luego de haberse casado por civil en el programa, la pareja planeaba hacerlo ahora por iglesia, rodeados de su familia, pero los golpes que recibió de su pareja finalizaron toda relación.

Emily Ceco y Santiago Martínez

Qué dijo Emily Ceco de Love Is Blind sobre los golpes que recibió de Santiago Martínez

“Love is Blind” fue el reality de Netflix que condujeron Wanda Nara y Darío Barassi durante el año pasado. Allí fue donde se conocieron Emily Ceco y Santiago Martínez. Tras el programa, se mudaron junto e iniciaron una relación de ensueño. Al haberse casado por civil, la pareja estaba pensando dar el siguiente paso, casándose por iglesia junto a sus familias.

Sin embargo, todo esto se terminó luego de que la periodista lo denunció por violencia de género. En las últimas horas, la joven dio una entrevista para ‘El Ejército de la mañana’ (Bondi Live) donde dio detalles impactantes de todas las situaciones de abuso que vivió por parte de su, ahora, expareja.

“Vengo con los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”, inició relatando Emily. Al sacarse los anteojos mostró como le quedó parte de la cara, con todo el ojo morado. Según explicó, todo sucedió luego de su despedida de soltera, toda su familia le había organizado una sorpresa para ir a ver SEX, la obra de José María Muscari.

Durante la entrevista, Ceco relató que tras la función fueron a buscar a su novio por su trabajo y él ya no le hablaba, pero cuando ella se acercó a darle un beso él la alejó insinuando que ella le había sido infiel. “Le dije que había participado en el show y me dice ‘ya te vi en TikTok pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje...’“.

Al ver la forma en la que Santiago reaccionó, la influencer llamó a su mamá para que la buscara de la casa que compartía con su pareja. “Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda y lo sostuvo para controlar lo que yo decía. Cuando le dije que iba a ir a su casa, él me cortó la llamada y me dijo ‘no te vas a ningún lado’”, siguió comentando.

Repleta de angustia, y con la fuerte contención de Fefe Bongiorno, la exparticipante detalló que la violencia inició cuando ella quería abandonar la casa. “Le pedí por favor que dejara de trabar la puerta de la habitación, que quería irme. Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas”, continuó. Al estar preparando sus cosas el volvió a pegarle, en la cabeza y en la espalda, para después seguir insultándola.

Luego de esto, la puso sobre la cama y la empezó a ahorcar, tapándole la boca para que no gritara: “Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar".

Según reveló Emily Ceco, logró escapar el domingo, cuando Santiago Martínez salió a tirar la basura: “Le mandé una foto a mi hermana de cómo estaba y le pedí ayuda. Me mandó un auto. Le mentí que iba a limpiar y me escapé”. Al estar con su familia, el martes 11 de febrero se dirigió a hacer la denuncia pertinente, donde le dieron un botón antipánico y una perimetral, pero sigue teniendo los moretones de los golpes que le dio el empresario.

Línea 144: Atención a víctimas por violencia de género

