En la gala de hoy de Gran Hermano se conocieron los nuevos nominados, los actuales participantes que deberán luchar por el voto del público para seguir dentro del reality show. Entre los integrantes que corren más riesgo se cuenta Emmanuel Vich, que recibió dos votos por muchos de los compañeros.

Además, cuatro integrantes más están en placa. Cuando Santiago del Moro le preguntó al cordobés si imaginaba este resultado, el participante expresó: "Sí, obvio" y aceptó el hecho de estar nominada. Además, ya se conocía que la fulminante fue hecha contra Damián.

Sobre la nominación a Emmanuel, algunos expresaron que no es confiable y deberá contar con los votos de la gente para que lo salven de dejar el reality show.

Cómo quedó la placa de Gran Hermano

El resto de los nominados se compone con Joel, Florencia y Mauro. Furia no fue nominada, pero entre sus elegidos para que dejen la casa se cuenta Joel. Sobre él expresó: "Trata de exponerme bastante. No sé por qué me tiene tanta envidia". Por su parte, Bautista y Martín también decidieron votar a Joel.

En la tribuna de la gala de Gran Hermano se notó un fuerte repudio a Furia de parte de algunos de los presentes que gritaron: "Tomátela". Por su parte, Paloma subir y bajar a alguien de la placa, por lo que el plantel de nominados cambiaría este jueves.