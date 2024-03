Martín Ku protagonizó un emocionante momento hace unas semanas cuando ganó una casa en Gran Hermano para él y para su novia, Marisol. Pero eso no fue todo, ya que ese mismo día la joven entró a la casa por el desafío "Congelados".

Ahora, en el programa de Georgina Barbarossa, Marisol habló sobre la experiencia que vivió en la casa más famosa del país y lo que significó para ella que Martín haya podido ganarse la casa en el reality.

"Podía pasar cualquier cosa. Él tiene mucha suerte, me tiene a mí", comentó la joven con humor, y agregó con mucha emoción: "Cuando fui a verlo sentí que caminaba sobre una nube. Lo iba a ver a él y acababa de ganar una casa para los dos. Yo decía 'no puede ser'".

Martín Ku junto a Marisol.

Por último y muy conmovida, Marisol confesó que la única razón por la que ella y Martín Ku no vivían juntos tras 4 años de relación era que no tenían donde irse: "Estamos juntos hace cuatro años, pero no convivíamos por esto".

Qué le dijo Marisol a Martín Ku al entrar a la casa de Gran Hermano

Muy emocionada al entrar a la casa más famosa del país y luego de que su pareja ganara una casa, la joven le expresó con una gran sonrisa en el rostro: Amor, tenemos una casa. Nos ganamos una casa. Esto es de los dos".

Recordemos que la casa que ganó Martín Ku y que seguramente compartirá con Marisol tiene 57,60 metros cuadrados y cuenta con amplios espacios que incluyen un comedor, tres habitaciones, un baño y una cocina.

J.C.C