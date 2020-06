En el día de su cumpleaños, Paul McCartney hizo un particular pedido

Paul McCartney aprovechó su cumpleaños número 78 para hacer un pedido a sus millones de seguidores alrededor del mundo . El ex Beatle contó que como regalo quiere que dejen de comer carne, ya que su único deseo es “la paz en la Tierra” y la “protección de todos los animales”.

“Todo lo que siempre he querido para mi cumpleaños es la paz en la Tierra, incluso para los animales”, aseguró el músico en la publicación compartida por la cuenta oficial de PETA, la organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los animales. La frase fue acompañada por un video publicado la semana pasada por la misma ONG en donde el cantante, quien es vegetariano desde 1975, habla sobre el significado del término “Glass Walls”, alegando que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, ningún ser humano querría comer carne nunca más.

