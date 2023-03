La producción de El Hormiguero, el programa de entrevistas más visto de toda España en los últimos 15 años, hizo un experimento social con niños y abuelos a quienes pusieron en contacto con el éxito mundial de Shakira y Bizarrarp, Music Sessions #53.

En medio del boom internacional que dejó la picante separación de Shakira y Gerard Piqué, el magazine conducido por Pablo Motos le preguntó a niños y abuelo, qué piensan de la nueva canción de Shakira y Bizarrap, la cual es una catarsis contra el ex del Barcelona y su actual pareja, Clara Chía Martí.

Las preguntas que incluyó el experimento sociales fueron: ¿Sabes lo que ha ocurrido en Shakira y Gerard Piqué?, ¿Perdonarías una infidelidad?, ¿Alguna vez cometiste una infidelidad?, ¿Has escuchado el tema que Shakira hizo con Bizarrap?, ¿Es correcto compararse con un objeto? y ¿Crees que una canción de desamor como la de Shakira ya se había hecho antes?

Los niños demostraron que estaban al corriente y con los detalles de la separación de Shakira y Piqué al día. Contrario a ellos, los abuelos no estaban muy al tanto, de hecho, algunos pensaban que "Bizarrap era un filete".

Tanto los niños como los abuelos tuvieron un análisis crítico una vez tuvieron la letra impresa en sus manos y la leían de manera detallada.

La respuesta de los consultados sobre la pregunta más picante ¿Es correcto compararse con un objeto?

"A mí que no me comparen con un reloj, por mucho que valga el reloj", comentó una de las abuelas consultadas. El abuelo coincidió y agregó: "Claro, no se puede comparar, un reloj es un objeto, y una mujer no".

Una vez más, los niños mostraron una gran diferencia de opiniones y así lo argumentó una de las niñas que hizo parte del experimento social con la canción Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap.

"Yo creo que sí. Yo me considero como un diamante y yo creo que eso significa que yo me valgo mucho", dijo la niña.

