En Intrusos revelaron cuál fue el reclamo de Nicole Neumann a su nuevo novio

Nicole Neumann viajó a Miami con Manuel Urcera y las internas sobre la relación comenzaron a correr.

Según contaron en Intrusos a la modelo no le gustaría la repercusión que el piloto tiene en redes sociales y le habría hecho una advertencia.

“Ella le habría dicho ‘dejá de hacerte el gato’”, contó Rodrigo Lussich. “Él, después de hacerse el ‘gato’ en las redes, está con ella en Miami", agregó el periodista.

Lejos de estos comentarios, Nicole Neumann y Manu aprovechan a full de su escapada romántica a la ciudad de la Florida y disfrutaron de las ofertas gastronómicas junto al relacionista público Gaby Álvarez.

Mica Viciconte, sobre la polémica con Nicole Neumann: "Yo tengo paz"

Antes de este viaje, Nicole Neumann y Mica Viciconte protagonizaron un nuevo escándalo. La novia de Fabián Cubero se encontró cara a cara con la modelo en la comunión de una de sus hijas y la polémica comenzó a sonar con fuerza.

Viciconte reveló que el encuentro con la modelo fue tenso y que Nikita no la quiso saludar. "Me clavó el visto ese día, pero no pasa nada. Son cosas que pasan", contó la ex chica Combate.

Luego, Mica se refirió a las versiones que sacó a la luz Carmen Barbieri sobre una mala relación con una de las hijas de la modelo. "Se ha dicho que yo he maltratado y que mis formas no son las correctas: tengo una personalidad que es la que se conoce, pero no maltrato a nadie y menos a menores”, dijo en Implacables. “¿Va a llegar la paz a la familia?”, le preguntaron y ella disparó: “Yo tengo paz”.