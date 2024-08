Sabrina Cortez fue una de las ex participantes de Gran Hermano 2023-2024 que logró ganarse el reconocimiento de los fanáticos. La modelo festejó su cumpleaños número 30 a lo grande de la mano de Janos eventos y se coronó como la fiesta del año ya que contó con la asistencia de todos los ex hermanitos de la casa más famosa del país.

La ex de Alan Simone deslumbró con dos vestuarios alucinantes, pero no fue la única que sorprendió con sus looks ya que tanto Coti Romero como varios invitados también llamaron la atención con sus lujosos outfits.

Los mejores y peores looks en el cumpleaños de Sabrina Cortez

El 10 de agosto, Sabrina Cortez celebró sus 30 años con un fiestón en el salón Janos de Puerto Madero. Entre los invitados se encontraban varios ex participantes de Gran Hermano, quienes deslumbraron con sus espectaculares looks.

La gran protagonista de esta noche escogió utilizar un atuendo elegante, pero trendy. La modelo optó por un look total white compuesto por un top, un short ajustado y un blazer largo por encima con un aplique floral plateado. Asimismo, Sabrina Cortez utilizó un maquillaje con tonos plateados, su pelo semi recogido de costado y un collar de perlas.

Sabrina Cortez

Igualmente, sus invitados no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, Zoe Bogach rompió la matriz con un atuendo súper canchero y llamativo al utilizar una polera negra con una lluvia de tiras metalizadas con una minifalda. Asimismo, la ex participante se muestra al lado de Lucia Maidana, quien eligió un look más elegante chic, con un blazer largo negro y botas altas.

Zoe Bogach y Lucia Maidana

Por otro lado, Furia Scaglione deslumbró con un look total black con piezas de eco cuero y mangas de peluche. La jugadora más controvertida es fiel a su propio estilo dark complementando sus outfits con unos lentes negros súper cancheros.

Furia Scaglione

A su vez, la pareja del momento, Coti Romero y Nacho Castañares, optaron por hacer match con sus atuendos y elegir el color negro como preponderante. La correntina utilizó un vestido de microtul con volados, mientras que el influencer fue clásico y usó una camisa negra y un pantalón oversize.

Coti Romero y Nacho Castañares

Los ships famosos de la casa también fueron participes de la gran noche. Por un lado, Catiel, Catalina Gorotsi y Joel Ojeda, matchearon sus looks total blacks. La médica utilizó un vestido con aberturas en la parte superior negro brilloso y el modelo una camisa negra y un jean chupín.

Catalina Gorotsi, Joel Ojeda, Denisse González y Bautista Mascia

Mientras que Baunisse, Denisse González y Bautista Mascia, decidieron no complementar sus outfit. La influencer eligió un vestido negro con aberturas en la parte superior y el cantante uruguayo prefirió un outfit old money al utilizar una camisa blanca y un pantalón sastrero.

Así, los ex hermanitos de Gran Hermano resaltaron en el cumpleaños número 30 de Sabrina Cortez en el salón Janos de Puerto Madero.

N.L