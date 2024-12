Javier Milei y Yuyito González cierran un año con serios rumores de separación, la confirmación de la ruptura entre el Presidente y la conductora existe, pero ella se encargó en reiteradas ocasiones de desmentirlo. Según expresaron en LAM, la separación es un hecho y adelantaron que él habría estado con Graciela Alfano.

Javier Milei y Yuyito González

Tras su separación con Yuyito González, Javier Milei habría estado con Graciela Alfano

Tanto Yuyito como su hija, Brenda Di Aloy, aseguran que la relación entre la mediática y el Presidente sigue fuerte. Sus palabras no alcanzan para sosegar los rumores de ruptura. Quien se está mostrando muy informada sobre el tema es Yanina Latorre, quien nuevamente habló sobre esta situación y decidió no guardarse nada. Desde que se dejaron de seguir en redes sociales, la panelista de LAM consiguió distintos datos y los fue sacando a la luz a medida de que le llegaban.

“A mí me dijeron que Yuyito tiene el boleto picado desde Casa Rosada. Alguien muy cercano a ellos me contó que de pronto ya no va a haber mudanza a Olivos. Me dijo que me fijara en las escenas del balcón, que fueron la semana pasada cuando estuvo este acto del gobierno”, expresó Yanina Latorre sobre la separación de Javier y la vedette.

Además de la información dada por Latorre, Damián Rojo, panelista de A la Tarde, también contó su versión escandalosa que dejó expuestos a Milei y a Yuyito González: “Esto viene de antes cuando fue el partido de polo. Milei no fue con Yuyito, estaba Graciela Alfano, y se empezó a hablar de un cruce peligroso”.

“En el primer aniversario del gobierno, cuando Milei salió a saludar al balcón con sus ministros y Karina Milei, Yuyito se enganchó, se metió donde no la habían invitado para seguir estos rumores de crisis”, siguió explicando el periodista. Pero el punto clave de toda esta separación pareciese estar en la decisión que ahora tomaron en que González no se mude a la Quinta de Olivos.

Javier Milei en la Final de Polo

“Me dijo que me fíjate que Karina (Milei) la codeaba y le daba la espalda. Ella le arrancó un beso y eso no gustó. Él se sintió incómodo y estaba bastante molesto. Se va a ir despegando de a poco porque no está fácil sacársela de encima. Ella quería ir a la final del polo, hasta estaba previsto que fuera, pero a último momento la bajaron”, continuó Yanina Latorre.

Los rumores de separación entre Javier Milei y Yuyito González cada vez son más fuertes y todo indicaría a que la relación habría llegado a su fin. Además de esto, la ausencia de la conductora en la final de polo y la aparición de Graciela Alfano allí con el mandatario iniciaron nuevas especulaciones de un posible romance entre él y la exvedette.