La relación entre Yuyito González y Javier Milei ha sido objeto de mucha especulación desde el principio. A lo largo del tiempo, han enfrentado varios rumores de separación, pero en cada ocasión, la primera dama ha salido a desmentirlos, asegurando que su amor sigue intacto y su unión permanece sólida. Sin embargo, desde que surgieron nuevos rumores de crisis, se puso en la mira un momento clave que podría haber iniciado el conflicto amoroso.

Javier Milei y Yuyito González

El momento en el cual comenzó la crisis entre Javier Milei y Yuyito González

Recientemente, Yuyito González habló nuevamente sobre el supuesto fin de su relación con Javier Milei: "Tengo a los noteros en la puerta de casa, en la puerta del canal, cuando salgo, cuando entro. Chicos, no voy a dar notas. Les agradezco el interés, por supuesto, valoro su trabajo", comenzó explicando en su programa sobre la situación que está viviendo.

Yuyito González

Además, comentó que estos supuestos ya la están cansando y no va a hablar más del tema:" He parado infinitas veces para responder cosas, pero el tema es que ya pasa a ser un interrogatorio. Un pedido de explicaciones", explicó. Además, para cerrar el tema afirmó: "Yo no estoy en la sintonía de dar explicaciones. Ponen a cada rato 'crisis, crisis, crisis'. No hay ninguna crisis".

Yuyito González y Javier Milei

Si bien la periodista y modelo asegura estar más enamorada que nunca, existe un episodio clave en la vida de la pareja por el cual se comenzó a hablar de una especie de distanciamiento. El tan comentado instante se trata del día en el cual el mandatario presidencial cumplió un año de gobierno. En esta fecha el presidente se encontraba en el balcón presidencial saludando junto a su equipo y funcionarios de su gabinete

Este particular momento fue grabado y se hizo viral rápidamente en las redes sociales, ya que se puede ver como Yuyito se acerca a saludar a su novio, quien en ese instante la besa de una forma muy particular. Junto a ellos se encontraba Karina Milei, hermana y secretaria general, que también se mostró muy incómoda con la situación.

Aunque Yuyito González salió a comentar nuevamente que sigue enamorada de Javier Milei y su relación sigue, los rumores de una posible separación se vuelven cada vez más intensos. Pero el momento clave del balcón de la Casa Rosada, en donde se los ve a los dos hermanos Milei incómodos, se toma como uno de los indicios más grandes de una inminente crisis.