Javier Milei y Amalia “Yuyito” González estarían atravesando una profunda crisis en su relación y el mandatario buscaría la forma de separarse amigablemente de la exvedette, según informó Yanina Latorre en LAM. Asimismo, aseguró que la conductora de Empezar el día tiene el “boleto picado” con el presidente de la Nación.

Hace semanas que en los magazines de televisión se especula acerca de los serios problemas que sufre la relación entre el líder de La Libertad Avanza y la exmodelo. Sin embargo, la situación cobró fuerza cuando Yuyito dejó de seguir a Milei en redes sociales, mientras el mandatario se encontraba en Italia para reunirse con Giorgia Meloni, primera ministra de ese país. Y, aunque la rubia negara los rumores de ruptura, ciertos gestos recientes llamaron la atención y alimentaron las hipótesis sobre su crisis.

Días atrás Damián Rojo, panelista de A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco en América, aseguró que los conflictos no son recientes: “Esto viene de antes cuando fue al partido de polo. Milei no fue con Yuyito, estaba Graciela Alfano, y se empezó a hablar de un cruce peligroso”. Además, mencionó un episodio reciente que habría molestado al entorno presidencial. “En el primer aniversario del gobierno, cuando Milei salió a saludar al balcón con sus ministros y Karina Milei, Yuyito se enganchó, se metió donde no la habían invitado para seguir estos rumores de crisis”, señaló.

Javier Milei y Giorgia Meloni en el balcón de la Casa Rosada.

En sintonia, la panelista Yanina Latorre hizo hincapié en la misma información que compartieron en “A la tarde” y agregó detalles escandalosos. “A mí me dijeron que Yuyito tiene el boleto picado desde Casa Rosada. Alguien muy cercano a ellos me contó que de pronto ya no va a haber mudanza a Olivos. Me dijo que me fijara en las escenas del balcón, que fueron la semana pasada cuando estuvo este acto del gobierno”, afirmó mientras leía mensajes en su celular.

Según la periodista, la situación incomodó tanto al presidente que estaría planeando alejarse lentamente de la relación. “Me dijo que me fijara que Karina (Milei) la codeaba y le daba la espalda. Ella le arrancó un beso y eso no gustó. Él se sintió incómodo y estaba bastante molesto. Se va a ir despegando de a poco porque no está fácil sacársela de encima. Ella quería ir a la final del polo, hasta estaba previsto que fuera, pero a último momento la bajaron”, agregó.

De esta manera, la polémica sigue creciendo, y mientras Yuyito González insiste en que no hay crisis, las señales y comentarios del entorno presidencial parecen apuntar a un desenlace inevitable. Por último, Yanina Latorre concluyó: “Parece que ella era una fantasía menemista y él ahora la habría cumplido. Esta persona me dijo que Carlitos (Menem) se daba sus gustos y Javier (Milei) es de mantener los vínculos. Tiene el boleto picado”.