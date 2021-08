Javier Naselli era una figura desconocida hasta que comenzó su romance mediático con Vicky Xipolitakis. Una majestuosa boda en Nueva York, una vida de lujos y escandaloso divorcio fueron algunos de los condimentos de esta historia que pusieron en escena a este banquero perfil bajo.

Pero mientras circulan los rumores de desalojo de Vicky, salieron a la luz algunos detalles de la vida empresarial de Naselli. Según un informe de la la revista Noticias en 2019, el millonario estuvo implicado en una investigación por una supuesta maniobra ilícita con bonos en el 2013, que habría sido encabezada por el ex ministro de economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicilloff.

En medio del escándalo con Vicky Xipolitakis: cuál es el origen de la fortuna de Javier Naselli.

Javier Naselli es ejecutivo del UBS Investment Bank y, según señalan quienes conocen este mundillo, es uno de los principales operadores de esa firma en el país. Desde esa posición, el empresario, no sólo se habría ganado la relación con importantes personalidades, sino que también pudo realizar grandes negocios que fueron denunciados ante la Justicia.

La palabra de Vicky Xipolitakis sobre los rumores de desalojo

Durante este miércoles, Vicky Xipolitakis fue involucrada en una fuerte versión de desalojo del lujoso departamento en el que vive junto a su hijo Salvador Uriel.

"El dueño del departamento que alquiló ordena el desalojo por falta de pago. Las partes, cuando se separaron, habían acordado que el 50% lo iba a pagar Naselli y el otro 50% Vicky. 1500 dólar tenía que pagar cada uno. El señor Naselli se hace cargo de los gastos, de un departamento gigante. Pero Vicky no pagó su parte", contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana.

Vicky Xipolitakis confirmó que su hijo no tiene vínculo con Javier Naselli.

Lo cierto es que Vicky Xipolitakis desmintió lo sucedido y se desentendió de la polémica. "No me llegó nada. Por eso no estaba enterada. La Justicia es una vergüenza como el padre", dijo en exclusiva para Caras Digital sobre Javier Naselli.

Luego, aseguró que el empresario no tiene contacto con su pequeño. "Del nene me hago cargo yo sola, en todo sentido, y con la ayuda de mi familia", cerró.