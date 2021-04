En plena batalla con Cinthia Fernández, Matías Defederico hizo su descargo

Tras el escándalo desatado entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, el ex futbolista se mostró relajado y publicó una imagen de sus últimas vacaciones en Bariloche, tomando mate y con un mensaje irónico hacia la bailarina. "La paz, siempre".

Días pasados, Matías Defederico, estuvo en el piso de Intrusos donde habló del conflicto que vive con su ex, Cinthia Fernández. Visiblemente relajado, reposado sobre la silla, el ex futbolista se refirió a la madre de su hija y contó entre otras cosas que cada uno tiene una medida cautelar y no pueden hablar de las hijas que tienen en común: las mellizas Charis, Bella y la menor, Isabella.

También justificó su ausencia por un largo período de tiempo dado que "estaba ocupado con su trabajo". "Yo tengo mi verdad y si quería me podría haber hecho un picnic", agregó. Además aseguró tener muchas diferencias con Fernández, pero a diferencia de ella, no las expone.

Interrogado por el panel renovado del programa, también dijo que "tal vez quedó algo que no hablamos y teníamos que haber hablado en privado, pero ya pasó. quedó esa espina y agregó que no tiene nada para pedirle disculpas y trata de ser un buen padre todos los días"

En relación a las manifestaciones de Cinthia, dijo que él se maneja con su abogado y por eso ahora está la cautelar para no exponer a las nenas. Respecto de la cuota alimentaria aseguró "Estoy al día con lo que puedo. No todos somos Messi. Hay momentos que nos va bien y otros que nos va mal. Yo no tengo los mismos ingresos que hace 8 años y mis hijas tienen todo lo que les podemos dar" y sumó: "yo no salgo a defenestrar porque sí y por eso hay que tratar de poner un freno de lo que vivo todos los días". y finalizó asegurando que no le interesa lo que la gente piense de él.

Enfurecida, en su espacio en LAM, Cinthia hizo su descargo y no pudo contener su angustia. "No cumple con la cuota alimentaria y bajó la cuota social. No podría seguir enamorada de un tipo que no cumple con los derechos de sus hijas, de un tipo que es mal padre, que es vago, cínico, violento. cómo tuve 3 hijas con vos, pienso" y agregó: "Me corría el peso de romper una familia tenia ese mambo y para mi fue el fin del mundo".

"Me callé muchas cosas. No fue una persona presente cuando estábamos en pareja nunca hizo nada. no era un padre presente yo siempre estaba sola porque estaba en los boliches con alguna amante de un montón que tuvo"

Yo fui a parir sola y eso no se lo voy a perdonar en mi vida. mi útero reventaba y lo estaba buscando por todos lados para que se quede con mis hijas y él estaba en una fiesta. Me tiene que pedir perdón"

También confesó: "Al momento de parir me pidió que diga que estábamos separados. la noche anterior se había mandado mil cagadas, mi hija estaba en terapia. le agarre el teléfono y tenia un mensaje que decía "a esta hija de puta se le ocurre parir ahora", porque se tuvo que ir de la fiesta.

Tengo denuncias. Después de la cesárea estaba re mal y me llamaban las minas con las que había estado me mandaban fotos. hice denuncias por hostigamiento mientras yo le daba la mamadera a mis hijas. Estaba sola porque no decía nada. me daba vergüenza. Me pasaron cosas feas en Chile la pasé muy mal y en Ecuador también. pasaron cosas muy feas".

Ya visiblemente desencajada y a punto de llorar aseguró: "Es un caradura, me pidió el alquiler de la casa, no está al día con la cuota alimentaria. La justicia es lenta y machista. Tengo mucho para atacarlo: Me bajó la cuota alimentaria. Estaría bueno que se mueva por sus hijas, que use los canjes para sus hijas", continuó.

También se refirió a la demanda judicial que lleva adelante: "No puedo esperar los tiempos de la justicia. Hay una persona que hace 7 meses tiene un juicio por embargo. la cuota alimentaria: ya van 7 meses que lo estoy esperando y la justicia no hace nada"

"A él le conviene decir que no hay embargo y que está al día. Me gustaría que sea presente. A mis hijas las crié yo solita. Es un inmaduro. siempre fue así pero yo estaba necia y cuando tuve a mis hijas ya fue tarde", dijo mostrando tristeza.

"Siempre me amenazó. Me dice tus hijas van a tener vergüenza de vos. les vas a tener que explicar por qué eras tan trola, pero esa no fue la única violencia pasaron cosas muy feas. maltrato físico. la pase muy feo y están mis entradas al hospital. están las pruebas"