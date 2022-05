En un fuerte descargo, la China Suárez habló de su presente

La China Suárez, publicó una serie de Historias de Instagram donde realizó un fuerte descargo. Hacía mucho que la actriz no se dirigía en primera persona hacia sus seguidores y las repercusiones fueron instantáneas.

El motivo por el cual la China Suárez grabó ese video fue porque un usuario de Twitter llevó a cabo un hilo con la diferencia que supuestamente hace LAM con la actriz. En el hilo el usuario muestra cómo Ángel de Brito y Yanina Latorre tratan una noticia de la China Suárez y cómo la de otros famosos. En base a esto, la ahora cantante agradeció a sus seguidores y a quien realizó este hilo, y contó cómo se encuentra actualmente.

Las palabras de la China Suárez

"Recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso, ya pasé por lo que tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar, estoy muy bien rodeada... estoy en un muy buen momento, estoy bien. Creo que pasó lo peor", comenzó diciendo la China Suárez.

Luego, la ex de Benjamín Vicuña agregó: "Y también pude rodearme de buenos abogados. Un amigo del medio, que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo y siempre le voy a estar muy agradecida. Y me presentó a un abogado que es muy humano, me está ayudando mucho y estamos avanzando. Ojalá esto funcione y que nadie más pase por esto".

Por último, la China Suárez escribió junto a una foto suya: "Gracias por sus mensajes y a todos mis amigos que saben lo que me costó llegar a este día y me están escribiendo más que en mis cumpleaños. Gracias a mi abogado Agustín Rodríguez por haber aparecido en mi vida en el momento justo y por decirme que todo estaría bien".

Seguido a esto, la actriz publicó un par de mensajes más con respecto a LAM y aclaró que por estos motivos es que no les da notas.