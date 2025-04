En verano y muy íntima, Rocío Pardo reveló cómo será su boda con Nicolás Cabré

Rocío Pardo finalmente rompió el silencio y reveló detalles sobre su boda con Nicolás Cabré. La actriz confirmó que el evento será a finales de este año y que, fieles a su estilo relajado, aún hay muchas decisiones por tomar. Sin embargo, el verano parece ser el momento elegido para sellar su amor.

Rocío Pardo rompió el silencio sobre su casamiento con Nicolás Cabré

En los últimos días, Rocío Pardo reveló los detalles sobre su boda con Nicolás Cabré, pero lo cierto es que aún quedan muchas incógnitas por resolver. Aunque la pareja tiene claro que el evento será a finales de año y en verano, la planificación avanza sin apuros ni grandes definiciones. En medio de un romance que se caracteriza por la tranquilidad y el bajo perfil.

Desde que comenzaron su relación en la temporada de verano de 2024 en Villa Carlos Paz, los actores demostraron que disfrutan de su vínculo sin presiones ni apuros. La bailarina, hija del empresario teatral Miguel Pardo, fue clara al comentar que ambos son relajados y que la organización de su casamiento no los tiene preocupados.

En una reciente entrevista con LAM (América), Rocío Pardo dio algunos detalles que impactaron a todos sus seguidores. Algo que la pareja tiene claro es que su boda se realizará este año, y lo más probable es que sea en el verano. “Todavía no tenemos nada. Somos los dos muy relajados”, aseguró con una sonrisa.

El notero terminó por consultarle si sería un gran evento y si tendrían muchos invitados, por lo que la actriz reveló que no tienen pensado algo grande, aunque no sabe a ciencia cierta cuántos serán finalmente. “Yo creo que si hacemos algo va a ser muy íntimo, pero viste que uno empieza a invitar y sale”, reveló.

Momentos después le preguntaron si la fecha sería entre noviembre, diciembre o enero, a lo que Rocío Pardo respondió con cierto misterio: “Embocaste ahí en uno de los meses”. Aunque no especificó el día exacto, dejó entrever que el evento se realizará en los últimos meses del año.

Otro de los aspectos que aún no han definido es el lugar de la ceremonia. Rocío, oriunda de Córdoba, no descartó la posibilidad de casarse en su provincia natal, aunque también considera Buenos Aires. “No sabemos por qué estamos ocupados. Sabemos que es este año, pero lo demás no sabemos”, continuó.

Nicolás Cabré, Rufina y Rocío Pardo

La boda entre Rocío Pardo y Nicolás Cabré sigue siendo un misterio en cuanto a sus detalles, pero lo que sí está claro es que será un evento fiel a la esencia relajada de la pareja. Con la fecha estimada para el final de este año y en plena temporada de verano, los seguidores de ambos esperan ansiosos nuevas confirmaciones.

