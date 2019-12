La niñera de Pampita contó cuánto ganaba y dio más detalles de la relación

La polémica de Pampita con su ex niñera continúa. En el día de ayer la top hizo un fuerte descargo en su programa, contando toda su versión y luego se filtró cuánto ganaba por mes, Viviana Benitez.

La niñera expuso que tuvo que atravesar muchas “situaciones raras”. Las acusaciones sobre su persona eran moneda frecuente cuando trabajaba como niñera: “ (Pampita) Siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas”.

Frente a toda esta situación, Pampita había dado a conocer unos chats en los que mostraba el buen vínculo que tenían. “Los mensajes que mostró son viejos, tienen más de dos años, le falta mostrar más conversaciones y si tiene la verdad absoluta que lo muestre en la Justicia”.

En referencia al salario, la ex niñera de Pampita indicó: “Cobraba $ 19.400 y hace dos meses me aumentó dos mil pesos, pero en la AFIP me tenía registrada como niñera y que ganaba 12 mil pesos. Yo trabajaba de lunes a viernes, me daba franco y me lo descontaba”.