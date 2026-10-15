Entramos al nuevo mega yate de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: sauna, habitaciones de lujo y escaleras con salida al mar

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sumaron a su patrimonio una embarcación desarrollada para disfrutar de sus momentos de descanso en el mar. A partir de las características que trascendieron tras la incorporación del yate, comenzaron a conocerse algunos aspectos de su distribución interior y de los espacios pensados para la vida a bordo. Con una propuesta orientada a combinar privacidad y áreas compartidas, la adquisición se integró a otras iniciativas vinculadas al universo náutico del excapitán de la Selección argentina.

Habitaciones de lujo y escaleras al mar: El increíble yate que adquirieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo incorporaron a su patrimonio un Sunreef Ultima 88, una embarcación desarrollada por el astillero Sunreef Yachts que despertó interés dentro del sector náutico por la forma en que combina espacios repletos de lujo y áreas destinadas al disfrute del mar. Con una propuesta centrada en la habitabilidad y el aprovechamiento de cada ambiente, el barco pasó a formar parte de los proyectos vinculados al tiempo libre de la familia.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

El modelo elegido por el futbolista argentino perteneció a la línea Ultima, una gama creada para reunir características de diferentes tipos de embarcaciones dentro de una misma propuesta. Más allá de sus cualidades técnicas, gran parte de la atención estuvo puesta en la distribución de los espacios y en la manera en que se conectaron los sectores internos con las cubiertas exteriores.

Uno de los ambientes centrales del yate que adquirieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fue la suite principal, ubicada en una posición privilegiada dentro de la embarcación. El dormitorio ocupó una superficie extensa y contó con un sector propio de bienestar que incluyó un sauna privado. La disposición del espacio buscó ofrecer independencia respecto del resto de las áreas, generando un ámbito reservado para que el delantero pueda disfrutar con su familia.

El mega yate de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Además del dormitorio principal, el barco incorporó cuatro camarotes destinados a invitados. La distribución permitió alojar a familiares o acompañantes sin resignar privacidad. Los sectores comunes fueron concebidos con una estructura abierta y grandes superficies vidriadas que favorecieron el ingreso de luz natural y ofrecieron vistas permanentes hacia el exterior.

Todos los detalles del mega yate de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Entre los puntos más destacados de la embarcación que compraron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo apareció el denominado Ocean Lounge. Este espacio, ubicado en la parte posterior de la embarcación, amplía considerablemente la relación con el agua. Gracias a plataformas laterales abatibles, esta zona se transformó en una extensión de la cubierta principal, generando un lugar pensado para permanecer cerca del mar y aprovechar distintas actividades al aire libre.

El mega yate de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

El yate incorporó un área específica para guardar motos acuáticas, espacios de almacenamiento para equipamiento recreativo y una amplia plataforma de popa. Allí también se instalaron escaleras con acceso directo al mar, una característica que facilitó tanto el ingreso al agua como el regreso a bordo después de realizar actividades náuticas. En los niveles superiores, la embarcación contó con amplias superficies exteriores destinadas al descanso y a los encuentros sociales.

Los distintos ambientes al aire libre fueron distribuidos para ofrecer áreas de permanencia durante diferentes momentos del día, con sectores preparados para relajarse, compartir comidas o simplemente disfrutar de la navegación. La adquisición de Lionel Messi se destacó por una propuesta centrada en la vida a bordo. La combinación de una suite con sauna privada y escaleras de acceso directo al agua reflejó el concepto elegido para este barco, pensado para integrar comodidad y privacidad.

El mega yate de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo incorporaron una embarcación que reúne distintos espacios destinados a la vida a bordo, con sectores pensados para el descanso, el alojamiento de invitados y las actividades vinculadas al mar. La presencia de una suite principal, una plataforma con acceso directo al agua y zonas especialmente preparadas para el uso de equipamiento náutico reflejó las características centrales de esta adquisición.

VDV