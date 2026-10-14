Natalia Oreiro se sumó a la tendencia del encaje y demostró cómo reinventar las prendas clásicas

Además de su trayectoria como actriz y cantante, Natalia Oreiro se convirtió, a lo largo de los años, en una referente de moda y estilo. Cada aparición en sus redes sociales genera repercusión entre sus seguidores, diseñadores y críticos de moda y demuestra su capacidad para imponer tendencia con propuestas originales, en las que combina prendas clásicas con detalles innovadores. Esta vez, sorprendió con un look que tiene al encaje como protagonista y confirma que este tejido puede reinventarse más allá de su tradicional impronta romántica.

Natalia Oreiro apostó por el estilo romántico, los colores vibrantes y las trasparencias como protagonistas

En las últimas horas, Natalia Oreiro irrumpió en su cuenta personal de Instagram y mostró su nueva apuesta fashionista. La artista apostó por un vestido confeccionado íntegramente en encaje violeta, una pieza que se destaca por su diseño y su silueta fluida. De mangas largas y cuello alto, la prenda presenta un corte asimétrico high-low, más corto en la parte delantera y con una extensión larga hacia atrás que genera un efecto de cola. Este detalle aporta movimiento al conjunto y agrega personalidad.

Natalia Oreiro | Instagram

Uno de los aspectos más llamativos del estilismo es el contraste entre el encaje translúcido y el fondo en un tono rojizo. La combinación realza los dibujos del tejido y suma un efecto visual vibrante que se aleja de las versiones más tradicionales de esta tendencia. Con esta superposición de prendas, la intérprete dejó en claro que el encaje puede adaptarse a una estética moderna y audaz sin perder su delicadeza.

El vestido de encaje de Natalia Oreiro | Instagram

Los anteojos de sol con los que Natalia Oreiro realzó su estilismo

Para completar y realzar el look, Natalia Oreiro eligió unos anteojos de sol de marco grande con inspiración retro, un accesorio que refuerza el aire vintage de la propuesta y suma elegancia. Además, este estilo es uno de los más elegidos por ella para estar al aire libre durante los días de sol.

Por su parte, el calzado elegido fue uno de los grandes aciertos ya que el mismo se destacó por su estilo casual y urbano, con una silueta baja -low-top-. Confeccionado en gamuza, presenta una forma estilizada, puntera redondeada y suela plana de goma fina. Los cordones marrones claros y una V en color negro aportan detalles que combina una impronta deportiva con un aire sofisticado y atemporal, ideal para sumar un toque relajado a este outfit full encaje.

Los anteojos de sol de inspiración retro de Natalia Oreiro | Instagram

Con esta apuesta, Natalia Oreiro vuelve a demostrar que las prendas clásicas pueden adquirir una nueva identidad a través de los cortes, las transparencias y las combinaciones inesperadas. El encaje, asociado históricamente con los looks románticos y delicados, se convierte así en el centro de una propuesta disruptiva que invita a experimentar con las texturas y los colores. De esta manera, la actriz demuestra que la clave está en animarse a llevar las tendencias con personalidad propia.