Celina Rucci cumplió 50 años y mostró su mega fiesta en la playa: dress code total white, mucho amor y llena de amigos

Celina Rucci cumplió 50 años y decidió celebrar esta nueva etapa de su vida de una manera muy especial. La actriz viajó al Caribe para compartir una semana con sus seres queridos y organizar un festejo frente al mar, rodeada de familiares y amigos. A través de sus redes sociales, mostró algunos de los momentos de la celebración y dejó claro que la compañía de las personas que quiere fue uno de los grandes regalos de este cumpleaños.

Celina Rucci celebró sus 50 años

La exganadora de Bailando por un Sueño también compartió una reflexión sobre lo que significa para ella llegar al medio siglo. Lejos de enfocarse en el paso del tiempo, eligió poner la mirada en quienes la rodean y en la felicidad de poder compartir este momento con ellos: “Yo miro a mi alrededor y solo puedo contar mis bendiciones”, expresó en una publicación en la que resumió la emoción que le dejó una semana que, según confesó, fue inolvidable.

El dress code total white y los detalles de la mega fiesta de Celina Rucci

La celebración tuvo como escenario una playa del Caribe, donde Celina Rucci reunió a sus invitados para festejar sus 50 años con el mar como telón de fondo. Uno de los detalles que mostró en las imágenes fue el código de vestimenta elegido para la ocasión: todos se vistieron de blanco, una propuesta que acompañó la estética de la fiesta sobre la arena.

El dress code total white de la fiesta de Celina Rucci

Según relató, durante esos días le cantaron el feliz cumpleaños cada diez minutos, una anécdota que mencionó con humor y que aseguró que nunca olvidará: “No creo exagerar al decir que este ha sido el mejor cumpleaños de toda mi vida”, escribió, al hacer un balance de una celebración que tuvo como protagonistas el encuentro y el cariño de sus seres queridos.

El emotivo mensaje de Celina Rucci por sus 50 años

Junto a las imágenes del viaje, Celina Rucci publicó un texto en el que explicó qué significó para ella llegar a los 50 años rodeada de las personas que ama. “Dicen que cumplir medio siglo es mirar hacia atrás y contar los años, pero yo miro a mi alrededor y solo puedo contar mis bendiciones. Llegaron los 50 y mi único deseo es compartir con los que me quieren la inmensa felicidad que inunda mi alma”, expresó.

Celina Rucci celebró su cumpleaños con más de 300 personas

“Gracias por sostenerme, por caminar conmigo y por regalarme la certeza de que nunca estoy sola”, escribió al cerrar su publicación. Su marido, Federico Girardi, también le dedicó unas palabras y celebró que todo hubiera salido como esperaban: “Me alegro mucho que todo salió perfecto. Te mereces estar mimada y rodeada de la gente que te ama y sabe lo que sos”.

Los 50 años de Celina Rucci después de superar la leucemia mieloide aguda

La celebración también tiene un significado especial por la historia personal que atravesó Celina Rucci en los últimos años. La actriz fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, una enfermedad que puso su vida en riesgo y cuyo tratamiento implicó un período difícil. Según la información difundida sobre su caso, sus probabilidades de sobrevivir llegaron a estimarse en un 7 %.

Celina Rucci celebró al máximo medio siglo de vida

Para Celina Rucci, el mejor regalo de este cumpleaños estuvo en los abrazos, la presencia y el cariño de quienes compartieron con ella esos días en el Caribe. Una celebración que, más allá de la fiesta y las postales frente al mar, le permitió poner en palabras lo que siente al comenzar una nueva década de su vida.