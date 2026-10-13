Entramos al vestidor de Antonela Roccuzzo: Marcas de lujo, atuendos de temporada y una impresionante colección de carteras

Antonela Roccuzzo volvió a sorprender con una propuesta que despertó el interés de los amantes de la moda. La influencer compartió su vestidor repleto de marcas de lujo, atuendos de temporada y una enorme colección de carteras de costosas firmas, y contó el motivo en su red social.

Las marcas de lujo que forman parte del vestidor de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo abrió las puertas de su exclusivo guardarropa en Miami y puso a la venta algunas de las piezas de su colección personal. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Lionel Messi compartió los detalles de una iniciativa que combina moda de lujo y consumo consciente.

La moda circular gana cada vez más terreno en el universo de las celebridades. Lejos de dejar prendas de alta gama olvidadas en sus armarios después de una sola puesta, distintas figuras internacionales eligen darles una segunda oportunidad a través de plataformas especializadas. En este sentido, Antonela Roccuzzo volvió a habilitar el acceso a su selecto vestidor para que otras personas puedan adquirir algunas de las piezas que formaron parte de su colección personal.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo anunció la venta mediante su red social, donde reúne millones de seguidores, y mostró parte de las prendas y los accesorios disponibles. La propuesta se realiza junto a Vestiaire Collective, una plataforma especializada en la compraventa de artículos de moda de segunda mano, reconocida por reunir piezas de firmas internacionales.

"Vuelvo a abrir mi armario con @vestiaireco. Algunas de mis prendas favoritas de mi colección en Miami. Ojalá las disfruten tanto como las disfruté yo", escribió Antonela Roccuzzo al presentar esta nueva edición. Entre las prendas que la empresaria vende se encuentran diseños de reconocidas casas de moda como Prada, Dolce & Gabbana, Emilio Pucci, Jacquemus, Balmain y Saint Laurent. Se trata de una selección que refleja la variedad de estilos que conviven en su guardarropa y su vínculo con las principales firmas internacionales.

La publicación de Antonela Roccuzzo en Instagram

La colección incluye vestidos, camperas cortas, pantalones, faldas y blusas, además de piezas de denim, como shorts de jean. Cada artículo cuenta con su talle y precio correspondiente, lo que permite conocer las características de las prendas disponibles y elegir entre diferentes opciones. El vestidor también reúne propuestas para distintas ocasiones, desde diseños que pueden formar parte de un look cotidiano hasta prendas de firmas de lujo que se destacan por sus estampas, siluetas y detalles de confección.

Las marcas de lujo que forman parte del vestidor de Antonela Roccuzzo

Las marcas de lujo que forman parte del vestidor de Antonela Roccuzzo

La impresionante colección de carteras y calzados de lujo que vende Antonela Roccuzzo

Uno de los grandes atractivos de la selección es su apartado de accesorios. Antonela Roccuzzo decidió darles una nueva oportunidad a algunas de sus carteras, bolsos y shoulder bags, piezas que forman parte de su colección personal y que llevan el sello de reconocidas marcas lujosas.

Entre las firmas que aparecen en esta categoría se encuentran Dior, Bottega Veneta y Saint Laurent, tres nombres destacados dentro del universo de los accesorios de lujo. Las carteras, en particular, ocupan un lugar central en la propuesta y permiten descubrir otra faceta del guardarropa de la modelo.

La impresionante colección de carteras y calzados de lujo que vende Antonela Roccuzzo

A esta selección se suman zapatillas deportivas de Louis Vuitton, disponibles en distintos colores, como violeta, fucsia, rosa y verde. Con estas piezas, la iniciativa abarca tanto accesorios clásicos como opciones de inspiración urbana, en sintonía con la diversidad de estilos que caracteriza a la moda actual.

La impresionante colección de carteras y calzados de lujo que vende Antonela Roccuzzo

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Antonela Roccuzzo abre las puertas de su vestidor. En noviembre de 2025, presentó una iniciativa similar con un objetivo solidario: destinar lo recaudado a la organización educativa Estudiar es Mejor, dedicada a promover el acceso a la educación en sectores vulnerables.

En aquella oportunidad, la propuesta permitió acercar algunas de sus prendas personales a nuevos compradores y, al mismo tiempo, colaborar con una causa educativa. Ahora, con esta nueva edición junto a Vestiaire Collective, Antonela Roccuzzo vuelve a apostar por la moda circular y por la posibilidad de extender la vida útil de piezas exclusivas. Una iniciativa que pone en primer plano su vestidor repleto darcas de lujo, atuendos de temporada y una impresionante colección de carteras