De María Becerra y Valeria Gastaldi a Wanda Nara: todos los looks del Martín Fierro de la Música

La primera edición de los Martín Fierro de la Música reunió a algunas de las figuras más destacadas de la escena artística argentina en una noche que combinó reconocimientos, presentaciones y una amplia variedad de propuestas de moda. La ceremonia, creada para distinguir a los protagonistas de la industria musical, también se convirtió en una gran vidriera de tendencias, donde cantantes, productores y celebridades mostraron diferentes estilos sobre la alfombra roja.

Los mejores looks de la primera edición de los Martín Fierro de la Música

La alfombra roja de los premios Martín Fierro reunió propuestas que combinaron elegancia, brillo y detalles de diseño. Entre vestidos largos, transparencias y contrastes de texturas, las figuras que pasaron por el evento desplegaron estilos propios para una noche especial de la música argentina. Los looks de María Becerra, Valeria Gastaldi, Abel Pintos con su esposa Mora Calabrese, y Rocío Marengo, encargada de conducir la alfombra roja, se destacaron entre las elecciones de la velada.

María Becerra fue una de las figuras que llamó la atención en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Música con una apuesta de inspiración sastrera y detalles maximalistas. La cantante eligió un conjunto total black compuesto por un blazer entallado de hombros estructurados y un pantalón oxford, que aportó movimiento y una silueta relajada. Debajo llevó un top negro escotado, que dejó espacio para uno de los grandes protagonistas del estilismo: varias hileras de collares de perlas de distintos largos, combinadas con cadenas doradas y dijes. El look sumó un pañuelo negro de encaje sobre la cabeza, a modo de bandana, que enmarcó su rostro y reforzó la impronta rockera de la propuesta. Completó el conjunto con zapatos negros en punta, el pelo largo y lacio y un maquillaje con los ojos delineados.

María Becerra deslumbró con su look total black.

Valeria Gastaldi, integrante de Bandana, dijo presente en la primera edición de los premios con una propuesta de noche en clave elegante. La cantante eligió un vestido largo negro con bordados del mismo tono que dibujaban líneas geométricas a lo largo de la silueta. El diseño, de cuello alto y transparencias, combinó diferentes texturas y dejó entrever la piel a través de los detalles calados. El pelo oscuro suelto, peinado con ondas, completó el estilismo.

Virginia da Cunha, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Lowrdez Fernández de Bandana.

Wanda Nara sorprendió con un look audaz. La empresaria eligió un body negro de mangas largas y escote pronunciado, que combinó con un jean celeste de tiro bajo y amplias aberturas laterales, decoradas con detalles de strass y tiras entrecruzadas que dejaron parte de su cadera al descubierto. Completó el estilismo con una cartera negra de mano y gafas de sol oscuras, mientras que llevó el cabello suelto con ondas y un maquillaje que destacó sus labios rosados.

Wanda Nara

Abel Pintos también pasó por la alfombra roja junto a su esposa, Mora Calabrese. El cantante eligió un traje negro clásico, combinado con camisa blanca y un prendedor dorado en el cuello que aportó un detalle distintivo al conjunto. Por su parte, la empesaria lució un vestido largo negro de breteles finos, con una textura brillante que sumó un toque de glamour a su estilismo. Con una propuesta coordinada en tonos oscuros, la pareja posó junta ante las cámaras en la primera edición de los premios.

Abel Pintos estuvo acompañado de su esposa, Mora Calabrese.

Rocío Marengo, figura de El Nueve, la señal encargada de transmitir los Martín Fierro de la Música, apostó por un diseño de Augusto Brugognoni que combinó terciopelo negro y brillo dorado para conducir la alfombra roja. El vestido largo, de silueta ceñida, escote asimétrico y cola, se destacó por un gran moño dorado sobre uno de los hombros, del que nacía una pieza de tela con acabado brillante que caía hasta el piso. El contraste entre ambas texturas aportó un efecto teatral al conjunto, que completó con el pelo rubio suelto, peinado con ondas suaves, y un maquillaje que realzó la mirada.

Rocío Marengo en el Martín Fierro de la Música

Los Martín Fierro de la música reunieron a algunas de las figuras más reconocidas de la música argentina en una noche donde la moda tuvo un espacio destacado junto con las premiaciones. Entre diseños clásicos, propuestas contemporáneas y combinaciones que reflejaron la identidad de cada artista, la alfombra roja ofreció una amplia variedad de estilos que acompañaron uno de los encuentros más importantes del calendario artístico.

Los looks de los Martín Fierro de la Música 2026

Carmen Barbieri

El Polaco y Nara Ferragut, los conductores de la alfombra roja.

Mike Amigorena

Raúl Lavié, uno de los homenajeados de la noche.

Daniela Urzi, Gaby Álvarez, Chloé Bello y Florencia Macri

Los Pericos

Dante Spinetta y Fabiana Cantilo (Foto: Carlos Cervetto)

Fabiana Cantilo y Gerard Confalonieri (Foto: Carlos Cervetto)

Susana Roccasalvo

Stefi Xipolitakis

María Becerra junto a Diego Suárez

Ángela Leiva y Roberto García Moritán

Ulises Bueno y L-Gante

Luck Ra y Joaquín Levinton

Chaqueño Palavecino - Lucía y Joaquín Galán de Pimpinela

Evelyn Von Brocke y Jey Mammón

Zoe Gotusso y Ana Rosenfeld

Los Palmeras

Ráfaga

Valentina Olguín

Lázaro Caballero y el Trío San Javier, nominados en los Martín Fierro de la Música

Matilda Blanco y Dedé Romano

Benicio Mutti Spinetta y Catalina Segura

Larissa Cruz y Rolando Sartorio junto a su pareja

Panam

Pilar Smith, con un look de Paula Pellegrini y Marcelo Péndola

Producción y fotos: Salomé Areco (@salome.areco), Rocio Chamali (@rociochamali) y Nicolas Dolotowicz Peini (@dolo.jpg).