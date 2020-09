Escándalo en el Cantando: la verdad sobre el hisopado de Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre desató un verdadero escándalo en el Cantando y sembró el terror en la producción. Según circuló en las últimas horas, la participante habría dado positivo en el test de COVID-19 aunque ella negó las versiones.

Al parecer, hubo una confusión en los estudios que le realizaron hace ya algunas semanas. De acuerdo a últimas informaciones, la mediática rompió con los protocolos y, a pesar de tener la sospecha de tener el virus, asistió al certamen de Canal Trece.

Pero mientras la polémica se convirtió en tendencia en redes sociales, Mitre mostró el certificado que avalaría su versión. "Me siento muy angustiada, es todo una mentira, hubo un trucheo en la foto que anda circulando y andan mostrando. Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando. Con la salud no se juega", dijo la rubia y subió en su Twitter una imagen del test que confirma que no tiene COVID.

"Repito, me siento muy angustiada de esta campaña en mi contra. Esto es algo ilegal. Soy responsable y con la salud no se juega", añadió.

Me siento muy angustiada, es todo una mentira, hubo un trucheo en la foto que anda circulando y andan mostrando.

Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando.

Con la salud no se juega. pic.twitter.com/Idg3xI6PVb — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) September 1, 2020

Mientras Esmeralda realizaba su descargo público, el periodista Leo Arias confirmó que el error fue desde el lugar donde le habrían realizado el estudio. "Hubo un error en la carga de datos por parte del gobierno de la Ciudad", aseguró en redes sociales.