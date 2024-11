Los verdaderos motivos detrás de la separación de Soledad Silveyra y José Luis Vázquez: "No lo aguanta más"

Soledad Silveyra había presentado a su novio en CARAS TV hace algunos meses y ahora parece ser que toda esa ilusión se desmoronó al revelar que se encuentra separada. En su momento, la actriz se animó a contar detalles de cómo vivía su amor junto a José Luis Vázquez, ya que él es un argentino que vive en Brasil. Hace más de 40 años que vive en Buzios. Es empresario y propietario de la posada Abracadabra, además del restaurante Místico, lugar donde conoció a la presentadora.

“Estuve diez años cerrada al amor hasta que apareció José. Se los digo a las señoras mayores de 70 como yo, que tengo 72: es posible encontrar el amor y a un buen ser humano”, le contó a CARAS TV, ciclo que es conducido por Héctor Maugeri. Luego llenó de elogios a su por entonces pareja: “Por sobre todas las cosas, es una gran persona y muy buen padre”. “Hablamos nueve días y varias horas por día. Me invitaba a quedarme en la posada pero yo no aceptaba”, confesó. Por último, emocionada, concluyó: “Hasta que, al noveno día, al final acepté quedarme a dormir. Tenía miedo, pero fue muy lindo”.

Los motivos detrás de la separación de Soledad Silveyra y José Luis Vázquez: "No lo aguanta más"

Sin embargo, el amor duró poco y este 4 de noviembre de 2024 en palabras de Nancy Duré confirmó su separación definitiva y fue la periodista la que se encargó de contratar los detalles en Socios del Espectáculo. “Bueno apareció en el vídeo la protagonista. Se separó de su novio porque se desilusionó, se desencanto y no quiere saber más nada, La gente en la intimidad dice que no lo aguanta más. La que se separó es Solita Silveyra”, contó.

“Se separó de José Luis Vázquez y esto es una bomba. Lo que me cuentan es lo siguiente: los esperaban juntos en un cumpleaños de 60, al que finalmente él no fue y eso llamó la atención. La cuestión es que solita habría comentado entre sus amigos que se separaron. Que está sola porque no lo aguanta más, él por ahora no blanqueo la separación con sus amigos, pero la determinación de Solita parece que es terminante”, siguió Nancy.

“Ella está aquí, él estuvo en el sur porque tiene un hijo que tuvo un tema personal, por lo que fue a verlo. Ahora se volvió a Buzios, está con mucho trabajo porque tiene su posada llena de gente y Solita está aquí trabajando. Está trabajando con Brandoni, con toda la producción de esta obra de teatro: Quién es quién, que empieza ahora en el verano del 2025”, concluyó la Panelista. Sin dudas, Soledad Silveyra se cansó de la distancia que tiene con José Luis Vázquez y decidió cortar la relación.