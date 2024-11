Pampita y Martín Pepa ya oficializaron que algo más que una amistad ocurre entre ellos. El pasado fin de semana se dejaron fotografiar, en un partido de polo por la segunda fecha, en Palermo. Sin embargo, la relación, como en cualquiera, viene con enemigos del pasado que no están de acuerdo con que algo ocurra entre ellos. En esta ocasión, una expareja del polista se contactó con Ángel de Brito y lo desemascaró.

Una exnovia de Martín Pepa, la pareja de Pampita, lo mandó al frente: "No es polista"

Pampita y Martín Pepa se conocieron cuando eran jóvenes, durante su viaje de egresados. Sin embargo, las circunstancias los fueron separando y cada uno hizo su camino. Los oriundos de La Pampa consiguieron lujos y crecieron en sus ámbitos: ella, en el modelaje; él, en el deporte. Pero las vueltas de la vida son sorprendentes, y nunca se sabe quién te espera a la vuelta de la esquina. Tras su polémica separación con Roberto García Moritán, Carolina Ardohain volvió a reencontrarse con el polista, gracias a que compartió con la mamá de él la peregrinación a Luján.

A partir de ese momento, fueron vistos en varios eventos juntos. Primero salieron con un grupo cercano de amigos al Teatro Colón; luego fueron vistos en un restaurante y un boliche. Finalmente, se comenzó a hablar de un posible nuevo noviazgo para ambos, y lo confirmaron en su última salida por Palermo. Pampita y Martín Pepa fueron vistos caminando juntos, esta vez solos, lo que fue interpretado como la primera salida pública de la pareja. El deportista fue a ver a sus amigos, Facundo Pieres y Pedro Falabella, a un partido, acompañado por la modelo.

Esta confirmación trajo la alegría a varios de los fanáticos de Pampita, quienes odiaban verla triste por el final que tuvo con García Moritán. Sin embargo, Ángel de Brito reveló que los celos comenzaron y que no todos se encuentran contentos por esta relación. En Bondi Live, el conductor comentó: “Las ex del polista empiezan a escribir y van a Yanina Latorre que saben que va a contar. Yanina me estuvo reenviando algunos mensajes y no le quiero arruinar el show pero voy a leer alguno nada más”.

De esta manera, reveló una dura acusación contra Pepa. “No es polista. Le gusta el polo porque cuida los caballos de su jefe y se hace el polista. Mujeriego a morir”, decretó el mensaje que leyó Ángel de Brito, que habría escrito una expareja del empresario. Los fanáticos de Pampita quedaron sorprendidos ante la declaración y comenzaron a estar atentos al accionar del empresario.

A pesar de esto, a Pampita pareció no importarle. En otras ocasiones, la modelo le aclaró a los medios de comunicación que estaba divirtiéndose con amigos y era lo único que esperaba hacer, tras su relación con Roberto García Moritán. Si bien afirmó estar viéndose seguido con Martín Pepa, no quiso darle un peso formal a la relación. Por su parte, varios periodistas aseguraron que ella lo quería para algo más, y que él estaría buscando lo mismo.

A.E